בית חדש בחברון - לזכרו של דורון ניר צבי צילום: באדיבות המצלם

עמותת "הרחיבי מקום אהלך" השלימה הערב (ראשון) את גאולתו של בית נוסף בעיר חברון ויישבה אותו.

הבית החדש נקרא "מעלה דורון" על שמו של עו"ד דורון ניר צבי ז"ל, עורך הדין האגדי של העמותה ולוחם מסור, אשר נפטר באחרונה ממחלה קשה.

בעמותה אמרו כי "ניר צבי ז"ל הוביל במשך שנים את גאולת הבתים בעיר חברון מול המערכות המשפטיות והמדיניות, והיה מגדולי המובילים במאבק להרחבת הנוכחות היהודית בעיר האבות. בזכות מאבקו האמיץ והנחוש, הצליח להרים את קרן ישראל ולהרחיב את גבולה של חברון, תוך שמירה על זכויות היישוב היהודי בעיר".

עם כניסתן של משפחות יהודיות לבית החדש, מצטרף בית "מעלה דורון" לשורת בתים נוספים שנרכשו על ידי העמותה בשנים האחרונות, בהם: בית השלום, בית המכפלה, בית רחל, בית לאה, בית התקומה, בית החירות ובית גאון יהודה.

העמותה מסרה: "בסיומה של שנה ובפתחה של שנה חדשה, אנו מברכים על חיזוק אחיזתנו בארץ ישראל הקדושה ועל שובם של הבנים אל עיר האבות".