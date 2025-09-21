לקראת ראש השנה תשפ"ו, להקת נהורא משחררת מחרוזת חדשה ומיוחדת: מחרוזת אלול, אותה הם מגדירים "התוועדות מוזיקלית".

חבר הלהקה שילה אתיאס מספר לערוץ 7 על תהליך היצירה, שנמשך למעלה משנה והושפע גם מסבבי המילואים של חברי הלהקה.

לדבריו, "המחרוזת הזו היא בעצם התוועדות. כמו שאנחנו ואתם יושבים בישיבה, במדרשה, מתוועדים בשירה, ניגון ודיבור של אמת שיוצא מהלב, כך ניגשנו לעבודה על המחרוזת. כל אחד הביא את הלב שלו, את מה שהלב שלו שפך ממנו בהתוועדות הזו. בלי תזמורים, בלי לכתוב תווים, מה שיוצא מהלב, זה מה שהגיע אליכם לאוזן".

אתיאס מוסיף כי ההקלטות החלו לאחר סבב ראשון של מילואים, מתוך כוונה להשיק את המחרוזת בראש השנה תשפ"ה. "כחודשיים לאחר סוף הסבב נקראנו חלקנו לעוד סבב מילואים, והעבודה על המחרוזת נפסקה כמעט לגמרי, עד שעברו להם ימי תשרי והמחרוזת מאחורינו. הצפנּו אותה עמוק, והיא בחזרה התיישנה כמו יין טוב, וכשחזרנו לעבודה עליה (אחרי עוד שני סבבי מילואים ב"ה) היא האירה את פנינו באור יקרות מתוק ומקסים, ושמחנו שחיכינו איתה לר"ה תשפ"ו ולא הוצאנו אותה במהלך השנה".