דני מירן בתפילה במנהרות הכותל צילום: marabu.pr

אמש, בשעת לילה מאוחרת, בהשתתפות עשרות אלפים, התקיימו סליחות ברחבת הכותל המערבי.

במהלך האירוע נשאו משפחות 48 החטופים והחטופה את תמונות יקיריהם, בתפילה נרגשת לשלום חיילי צהז"ל לשיקום הפצועים, ולהבאת החללים לקבורה ולמנוחת עולמים.

דני מירן, אביו של החטוף עמרי מירן, נשא תפילה מיוחדת במנהרות הכותל לשחרור השבויים והנעדרים, והקריא בקול רם את שמותיהם של 48 החטופים והחטופה.

באותה השעה התקיימו סליחות בכיכר החטופים בתל אביב בהובלת הרב תמיר גרנות וישיבת אורות שאול. האלפים שהשתתפו במעמד הסליחות מילאו את הכיכר. משפחות החטופים שהשתתפו באירוע ביקשו מהציבור לנצל את השעה הזאת ,שעת רחמים לקרוע שערי שמים בתפילה ובתחנונים להחזרת 48 החטופים והחטופה.