מחמוד עבאס (אבו מאזן), יו"ר הרשות הפלסטינית, המכונה "נשיא מדינת פלסטין", בירך על החלטתן של מדינות מערביות, והאחרונה שבהן פורטוגל, להכיר במדינת פלסטין.

אבו מאזן ציין כי ההכרה במדינת פלסטין העצמאית היא צעד חשוב והכרחי בדרך להשגת שלום צודק ובר-קיימא, בהתאם להחלטות הבינלאומיות הלגיטימיות.

לדבריו, ההכרה בזכותו של העם הפלסטיני להגדרה עצמית, לחירות ולעצמאות תסלול את הדרך ליישום פתרון שתי המדינות, שבמסגרתו תחיה מדינת פלסטין לצד מדינת ישראל בביטחון, שלום ושכנות טובה.

אבו מאזן הדגיש כי בראש סדר העדיפויות כעת עומדים השגת הפסקת אש, הכנסת סיוע הומניטרי לרצועת עזה, שחרור כל בני הערובה והאסירים, נסיגה ישראלית מרצועת עזה, קבלת אחריות מלאה של מדינת פלסטין על רצועת עזה, תחילת שיקום הרצועה, הפסקת ההתנחלויות ו"טרור המתנחלים".

עוד הוסיף אבו מאזן כי "מדינת פלסטין" מקיימת את כל ההתחייבויות שלקחה על עצמה, כולל ביצוע הרפורמות הנדרשות.