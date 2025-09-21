בעקבות ההודעה של בריטניה, אוסטרליה, קנדה ומדינות נוספות על הכרה במדינה פלסטינית, ראש מועצת קרני שומרון יהונתן קוזניץ הגיב בצעד מעשי: המועצה הכריזה על הקמת נקודת התיישבות חדשה בשטח שמצפון לכביש 55, כהרחבה נוספת של גבולות קרני שומרון.

נמסר כי "ההחלטה מהווה מסר חד וברור, עתיד ההתיישבות נקבע בשטח על ידי מדינת ישראל ולא במסדרונות דיפלומטיים של מדינות זרות".

בקרני שומרון מציינים כי מדובר בצעד ראשון מתוך שורת החלטות נוספות הצפויות בעת הקרובה, כולן נועדו לחזק את ההתיישבות היהודית בלב השומרון ולהבטיח את עתידו של האזור לדורות.

לדברי קוזניץ "בעוד שמדינות רחוקות עוסקות בהצהרות סרק, אנחנו כאן בקרני שומרון עסוקים בבנייה ובעשייה. ההתיישבות מתרחבת, הריבונות הופכת למציאות, והמסר ברור: לא מדברים, בונים. קרני שומרון ממשיכה להתרחב ולהיות סמל להתיישבות בארץ אבותינו, כך היה וכך ימשיך להיות".