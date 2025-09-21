בעוד שבוע וחצי תחל מכבי ת"א רשמית את עונת 2025/26 כשתשחק במסגרת מפעל היורוליג האירופי. הערב (ראשון) התייצבה מכבי החדשה למעין משחק הכנה כשפגשה את היריבה המושבעת מירושלים, הפועל למשחק על התואר הראשון של העונה.

למעשה, היה זה משחק היסטורי בין שתי הקבוצות הללו, כשזה נולד בשל המערכה מול איראן במבצע "עם כלביא", שגרם לביטול המשחק השלישי והמכריע בסדרת גמר פלייאוף ליגת העל בכדורסל. בשל ההחלטה שלא להכריע על זהות האלופה, הוחלט לקיים בתחילת העונה הנוכחית משחק אחד על התואר הראשון של העונה - הסופר קאפ החברתי.

הסופרקאפ בשיתוף "הסופר החברתי" מבית ההסתדרות, היה כולו בסימן ערכים חברתיים והצדעה לכוחות הביטחון - ממחירי הכרטיסים שהיו מותאמים לכל כיס, דרך חלוקת מאות הזמנות למילואימניקים וחיילים בסדיר, ועד דקת מחיאות כפיים בשניה ה-48 בדרישה להשבת 48 החטופים הנמצאים בשבי ארגון הטרור חמאס שבעזה.

את שירת המנון התקווה ביצעה להקת "חטיבת השמחה", הרכב ייחודי של חיילים משוחררים ובהפסקות המשחק נערכו טקסים מיוחדים להוקרת חיילי צה”ל ואנשי כוחות הביטחון.

המשחק הערב היה המשך ישיר למפגש האחרון בין שתי הקבוצות הגדולות של הכדורסל הישראלי, כאשר במשחק הגמר השני של הפלייאוף ניצחה ירושלים את מכבי לאחר הארכה מותחת ובתום דרמה גדולה. גם הערב זה הוכרע בתום דרמה גדולה בדקות הסיום.

מכבי שהגיעה למשחק אחרי ארבעה משחקי הכנה בלבד והופיעה ללא הכוכב החדש שלה לוני ווקר, פתחה טוב את המשחק אך ירושלים השתלטה עליו במחצית השניה וברבע הרביעי כבר הובילה בהפרש דו-ספרתי. מכבי הצליחה לצמק כמעט את ההפרש כולו בדקה האחרונה של המשחק, עם שלשה גדולה של ג'ון דיברתלומיאו, אך המילה האחרונה הייתה של הקבוצה האדומה מהבירה שהצליחה לשמור על קור רוח.

זה נגמר עם 84:79 לזכות הפועל ירושלים שזוכה בתואר היסטורי, הראשון של העונה, עם זכיה בסופר-קאפ החברתי.