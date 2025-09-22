הלוויתו של צ'ארלי קירק, הפעיל השמרני הידוע ומקורבו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, נערכה הלילה (שני) באריזונה, תחת אבטחה כבדה, בהשתתפות כ-200 אלף אנשים.

האלמנה, אריקה קירק, נשאה נאום מרגש בו שיבחה את פועלו של בעלה, ואמרה כי "העולם זקוק לקבוצה שתכוון את הצעירים הרחק מדרך האומללות והחטא. הוא זקוק לאלו שיכוונו צעירים לדרך האמת והיופי".

היא הוסיפה: "צ'רלי ואני היינו מאוחדים במטרה. התשוקה שלו הייתה התשוקה שלי ועכשיו המשימה שלו היא המשימה שלי".

אריקה קירק סיימה את דבריה בהכרזה מרגשת: "אני סולחת לרוצח. צ'ארלי היה רוצה להציל אנשים כמוהו. התשובה לשנאה היא תמיד אהבה - לאלו ששונאים אותנו ולאלו שרודפים אותנו".

לאחר מכן, עלה לבמה הנשיא טראמפ, שאמר כי "במותו הפך קירק לקדוש", והבטיח שהילדים של קירק יגדלו בעולם שבו ישלטו בערכים עליהם נלחם אביהם.

טראמפ הדגיש את מאבקיו של קירק למען זכויות סטודנטים נוצרים ויהודים בקמפוסים ברחבי ארצות הברית.

בהמשך, טראמפ התייחס לרצח ואמר: "הרצח של צ'ארלי קירק היה התקפה נגד אמריקה כולה. הרובה היה מכוון אליו אבל הכדורים היו מיועדים לכולנו".

הנשיא האמריקני חזר גם על טענתו כי עיקר האלימות מגיעה מצד השמאל, וציין כי התקשורת השמאלנית התנהגה כלפי קירק בנבזות ושיקרה לגביו.

טראמפ אמר בנוסף כי הוא לא הסכים עם קירק בדבר אחד - הזדהות עם יריביו הפוליטיים. "בניגוד לצ'רלי, אני שונא את האויב שלי - אני לא מאחל לו טוב", דברי טראמפ.