סליחות של ערב ראש השנה בכותל

למעלה מ-50 אלף איש השתתפו הלילה (ראשון) במעמד הסליחות המרכזי ברחבת הכותל המערבי, ערב ראש השנה תשפ"ו.

המעמד כלל גם את טקס התרת נדרים וקללות, ולקחו בו חלק אישי ציבור ורבנים, בהם הראשון לציון והרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף, רב הכותל הרב שמואל רבינוביץ וראש העיר ירושלים משה ליאון.

במהלך המעמד, נשא קהל הרבבות תפילת הודיה מיוחדת על הניסים שחווה עם ישראל בשנה החולפת, במיוחד על המתקפה האיראנית בערב ראש השנה אשתקד, כאשר בעקבות הנחיות פיקוד העורף לא היה ניתן לקיים את המעמד כמתוכנן.

המשתתפים גם התפללו לשלומם וחזרתם של החטופים במהרה, לרפואת הפצועים ולשלום חיילי צה"ל, לביטחון ישראל ולהצלחת לכוחות הביטחון הפועלים בחזיתות השונות.