הרב אליהו (אלי) הכהן קליין מחסידות צאנז נפטר הבוקר (שני) בגיל 68, לאחר שלקה במחלה קשה.

הרב קליין היה ידוע כמכניס אורחים נמרץ ושף מקצועי שפעל שנים רבות לטובת קהילות יהודיות ברחבי העולם.

הרב קליין נולד בבאיה מארי שברומניה להוריו רבי דוד צבי הכהן קליין ומרת לאה ע"ה, ששרדו את השואה ברומניה. בישראל התקשר בעמקות לחסידות צאנז ולרבותיה, ופיתח קריירה כשף ומכין אוכל מקצועי.

במשך שנים רבות עסק הרב קליין בהתנדבות מלאה בהכנסת אורחים, בעיקר בעיר שטפנשט ביאס שברומניה, שם היה שותף פעיל בארגון ביקורי עולי רגל לקברי צדיקים.

הוא נהג לבלות תקופות ארוכות ברומניה ולדאוג לצרכיהם של המוני המתפללים והפוקדים את קברי הצדיקים באזור.

לפני מספר שנים הכניס הרב קליין ספר תורה לבית המדרש צאנז באשדוד לזכר הוריו, בהשתתפות האדמו"ר מצאנז.

הלוויתו התקיימה הבוקר (שני) בשעה 8:30 מבית המדרש חסידי צאנז ברחוב יהודה הלוי 19 בבני ברק ועברה דרך ביתו ברחוב השומר 27 בדרכה לבית החיים בשיכון ותיקים בנתניה, שם ייטמן.