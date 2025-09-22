היועצת המשפטית לממשלה עו"ד גלי בהרב מיארה הגישה את תגובתה בעקבות בקשת הממשלה לשנות שוב את ההליך שנקבע לסיום כהונתה.

לדבריה, מדובר בניסיון לאפשר הליך פורמלי בלבד, שמרוקן מתוכן את הערובה היחידה לעצמאות מוסד הייעוץ המשפטי.

תגובת היועצת המשפטית לממשלה

היועצת טענה כי בקשת השרים לקבל "הבהרות" מבית המשפט נועדה בפועל ליצור מתווה חדש, מותאם לצרכי הממשלה, תוך פגיעה בעצמאות הוועדה הציבורית שהוקמה בהתאם לדו"ח ועדת שמגר. "מדובר באותה גברת בשינוי אדרת", נכתב בתגובה.

לטענת היועצת, הממשלה כבר הבהירה בעבר כי כוונתה להביא לפיטוריה, והצעדים הנוכחיים נועדו להבטיח תוצאה זו. היא הדגישה כי הדרישה לאפשר לוועדה לפעול בהרכב חסר או בפרק זמן קצר של שבועיים "מגלים כי הממשלה אינה מתכוונת לקיים היוועצות אמיתית".

עוד ציינה כי ניסיון הממשלה לשנות את הרכב הוועדה "כדי להבטיח מראש את עמדת שר המשפטים לשעבר או היועץ המשפטי לשעבר" מהווה שיקול זר החותר תחת עצמאות המנגנון שנקבע בהחלטת הממשלה 2274.

לדבריה, הודעת השרים לבג"ץ "אינה אלא ניסיון נוסף לשנות את כללי הפסקת הכהונה תוך כדי ההליך - ואין לאפשר אותו".