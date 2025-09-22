הרב משה מאיה, זקן מועצת חכמי התורה של ש"ס, ייחס אמש את הכאוס המדיני כלפי ישראל להתנהלות מול עריקים חרדים.

בשיחה ברדיו 'קול חי' לקראת ראש השנה, קשר הרב מאיה באופן ישיר בין מאמצי הגיוס של בחורי ישיבות לבין ההכרה הבינלאומית במדינה פלסטינית.

"עד היום ראינו ניסים הכי גדולים בעולם, עם איראן וחיזבאללה ועוד. ופתאום - הכל משתנה. מה קרה?" שאל הרב מאיה, ומיד ענה: "עד עכשיו לא נגעו בבני התורה, אז היה סייעתא דשמיא. ברגע שנגעו בבן ישיבה ראשון - הכל התהפך".

זקן המועצת הוסיף: "היום אנחנו רואים שבריטניה ועוד מדינות מכירות במדינה פלסטינית. צריך שלא יגעו בבני התורה. מי שלומד - שיוכל להמשיך ללמוד ללא הפרעה".

דבריו מגיעים לאחר שארבע מדינות - בריטניה, קנדה, אוסטרליה ונורבגיה - הכריזו אתמול על הכרה במדינה פלסטינית, ובעת שהממשלה מתמודדת עם לחצים ציבוריים ופוליטיים בעניין גיוס החרדים.