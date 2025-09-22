תושבים בשכונת רמות בירושלים פנו לשר הביטחון ישראל כץ ולמפקד מחוז ירושלים בדרישה לשיפור מיידי בביטחון השכונה ובלימת גל הגניבות שהפך לשגרה.

במקביל פרסמו התושבים עצומה ובה שורת דרישות ברורות: עצירת המעברים הפתוחים לוואדי, והצבת שמירה ופעילות ביטחונית מוגברת בתוך השכונה ובסביבותיה.

הדרישות מגיעות על רקע סדרת פיגועים קטלניים שפקדו את האזור. בעצומה מתוארים שלושה מקרי טרור קשים: ב-8 בספטמבר 2025 פיגוע ירי בתחנת אוטובוס בצומת רמות, שבו נרצחו שישה ונפצעו יותר מעשרים. ב-10 בפברואר 2023 פיגוע דריסה בתחנת אוטובוס ברמות, שבו נרצחו שלושה, בהם ילד בן שש. ב-23 בנובמבר 2022 פיצוץ מטען בתחנת אוטובוס בשכונה, שבו נפצעו חמישה קל.

בעצומה פירטו התושבים שורת צעדים נדרשים: שיבוץ נהגים ובקרים בעלי רקע ביטחוני בקווי האוטובוס, הרחבת בדיקות ובקרות מקצועיות, התקנת מצלמות אבטחה ולחצני מצוקה בכלי התחבורה הציבורית, וכן הגדלת סיורים והנוכחות המשטרתית בתחנות ובכניסות לשכונה.

ביום חמישי האחרון יצאו התושבים להפגנת מחאה בצומת הכניסה לבית איכסא ובסמוך לציר גולדה מאיר.

"אנחנו רוצים להרגיש בטוחים כשאנו שולחים את ילדינו למוסדות החינוך, יוצאים לעבודה או משתמשים בתחבורה הציבורית. הגיע הזמן למענה מעשי ומהיר", אמרו יוזמי המחאה.