נאומו של האלוף אבי בלוט דובר צה"ל

מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, השתתף אמש (ראשון) בטקס לציון 35 שנים להקמת ימ"ס איו"ש. בנאומו עמד על האתגרים הביטחוניים מולם ניצבת ישראל והזכיר את ההישגים שהושגו בשנה האחרונה.

"הגם שיש לנו אתגרים עצומים בכל הזירות - ראוי גם לזכור איפה היינו לפני שנה", פתח האלוף בלוט את דבריו. "אז עוד היו גדודי טרור ביהודה ושומרון שפעלו מתוך מחנות הפליטים שהפכו למעין ערי מקלט וערי מבצר, לפני שנה עוד היו תהלוכות חמושות ומטעני גחון שגבו את חייהם של לוחמים".

הוא הוסיף ופירט: "לפני שנה נסראללה היה חי, וחיזבאללה עמד על רגליו כארגון… זוהי שנה בה פעלנו לסיכול איומים קרובים ורחוקים כאחד ועשינו זאת ברוח התקפית, ביוזמה ובתחבולה. זה נכון מחוץ לגבולות המדינה וגם בתוך זירת מרכז. באקטיביות מדויקת ובתבונת מעשה מנצחים ונשארים בני אדם. לכם, לוחמי ומפקדי ימ"ס איו"ש יש חלק גדול בכל העשייה המשמעותית, יחד עם שותפינו במג"ב, במשטרה ובשב"כ".

לדבריו, "האתגרים הרבים שלפנינו, הלחימה המאומצת בעיר עזה, ההגנה בצפון, והמאבק המתמיד בטרור ביהודה ושומרון - ובנוסף התלכדו לאחרונה ווקטורים רבים שמביאים להתחממות זירת מרכז ובהם ההצהרות המדיניות, החגים והמסיק, הכוונות החוץ וההשראה וההדבקה של המפגע הבודד - כל אלו אינם סיבה לאופטימיות - אבל - אני מלא תקווה, כי אני מאמין בכם יקיריי, ביכולתנו דרך מעשינו לשפר את המציאות הביטחונית והאזרחית במדינת ישראל".