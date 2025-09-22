שגרירות סין בישראל פרסמה אמש (ראשון) פוסט מאיים נגד חבר הכנסת בועז טופורובסקי.

"אנו מפצירים בח"כ שלא יטעה לחשוב שהוא יכול לפגוע באינטרסים הליבתיים של סין וברגשות הלאומיים של העם הסיני מבלי לשלם מחיר. אם הוא לא יפסיק לפני שיגיע אל קצה הצוק, הוא ייפול ויתנפץ לרסיסים", נכתב בהודעה.

הפוסט פורסם לאחר ביקורו של ח"כ טופורובסקי בשבוע שעבר בטייפה, במסגרת משלחת פרלמנטרית של הכנסת. טופורובסקי משמש יו"ר אגודת הידידות הפרלמנטרית ישראל-טייוואן ועמד בראש המשלחת.

במשלחת השתתפו גם חברי הכנסת מיכל שיר סגמן, דבי ביטון, אלי דלל, יעל רון בן משה ושלום דנינו.

במהלך הביקור נפגשו עם נשיא טייוואן, לאי צ'ינגדה, והגישו לו הצהרה עליה חתמו 72 חברות וחברי כנסת הקוראת לשילוב טייוואן בפורומים בינלאומיים.

הסינים זועמים מאחר ובכינון היחסים בין סין לישראל התחייבה ישראל שהיא מכירה בטאיוואן כחלק מסין.