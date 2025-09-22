הנשיא הרצוג עם החשמונאים אבי קנר, מקליט: אבנר דביר

לרגל ראש השנה וכהוקרה ללוחמי צה"ל קיים נשיא המדינה יצחק הרצוג הרמת כוסית יחד עם לוחמי החטיבה החרדית, חטיבת 'החשמונאים'.

הרצוג אמר ללוחמים: "בראש השנה הזה, כשהעם כולו מתכנס לתפילה ולחשבון נפש, כולנו זוכרים את גבורתכם, את המחויבות שלכם ואת המחיר הכבד שהחברה הישראלית משלמת במלחמה הזו. צה"ל, בכוחו ובעמידתו האיתנה, הוא המגן של כולנו, והוא גם התקווה שלנו לביטחון ולעתיד טוב יותר".

"אני מאמין", המשיך הנשיא, "ששירות בצה"ל הוא משימה נעלה קדושה וחשובה, ולימוד התורה הוא ערך עליון בעם ישראל ובמדינת ישראל. אני יודע שאתם ניצבים מול אתגרים לא פשוטים - אך ראו את עצמכם כנחשונים לפני המחנה, כמי שבאים לגאול את הארץ ולהקים את החטיבה החרדית הראשונה בתולדות מדינת ישראל".

"בתוך תפילות החג, אנו לא שוכחים לרגע את החטופים שעדיין מוחזקים בידי חמאס. החובה העליונה שלנו כחברה וכמדינה היא להמשיך בכל דרך להשיבם הביתה - עד האחרון שבהם. ליבנו עם משפחות החטופים בכל רגע, ואנחנו מתפללים ומתחייבים שלא לעצור עד שכולם ישובו", דברי הנשיא הרצוג.

הוא סיים באיחול לשנה החדשה: "שנה זו חייבת להיות שנת הכרעה, שנת חוסן לאומי, ושנת שיבה - של החיילים מן המערכה, של החטופים לביתם, ושל עם ישראל כולו לחיים של ביטחון, תקווה ואחדות".