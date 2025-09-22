ברכת ראש הממשלה איתי בית-און/ לע״מ, סאונד: ניר שרף/ לע״מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו שלח היום (שני) ברכת שנה טובה לציבור לקראת ראש השנה.

בברכתו הוא פתח באיחול אישי: "שנה טובה אזרחי ישראל היקרים, שנה טובה אחיי ואחיותיי. בשמי ובשם רעייתי, אני מבקש לאחל לכולכם שנה טובה ומבורכת".

הוא הוסיף: "שנה טובה ללוחמות ולוחמי צה"ל, בסדיר ובמילואים. שנה טובה לכל אנשי כוחות הביטחון - אתם חומת המגן של מדינת ישראל. העם עומד מאחוריכם. העם כולו מוקיר את פועלכם. העם כולו מצדיע לכם ולמשפחות שלכם".

"בשנה החדשה", הוסיף ראש הממשלה, "אנחנו נמשיך לפעול יחד כדי להבטיח את ביטחוננו. נצמיח מחדש את יישובי הצפון והדרום, שהתושבים שלהם חזרו לבתיהם אחרי שהבטחנו את שובם הביתה בבטחה".

"נמשיך לקדם את הכלכלה ואת הביטחון שלנו - נעשה זאת בטכנולוגיה, בסייבר, בבינה המלאכותית, בתעשיות הביטחוניות שלנו, בפיתוחים שאין כמוהם בעולם והם פורצי דמיון", אמר.

נתניהו הזכיר את הצלחת מבצע 'עם כלביא' נגד איראן: "אזרחי ישראל, במבצע היסטורי, רק לפני כמה חודשים, הצלחנו להסיר איום קיומי מצד איראן, שביקשה לפתח פצצות אטום כדי להשמיד אותנו. פגענו קשות בציר האיראני. עשינו זאת בלבנון, בסוריה, בתימן ובאיראן עצמה".

בברכתו פנה נתניהו גם למשפחות החטופים והמשפחות השכולות, "כוחותינו פועלים כעת בעוצמה רבה ברצועת עזה כדי להכריע סופית את החמאס ולהשיב את כל חטופינו. בערב ראש השנה הזה, כולנו מחבקים את משפחות החטופים, כולנו נושאים תפילה לחזרתם הביתה של יקיריהן - יקירינו. אנחנו מחבקים את המשפחות השכולות, שהקריבו את היקר להן מכל. ומכאן אני שולח בשמכם, איחולי החלמה מהירה ובריאות איתנה לכל פצועינו הגיבורים".

"נמשיך לפעול בנחישות עד שנשיג את כל מטרות המלחמה כדי להבטיח את עתידנו בארצנו הנפלאה. ובעשותינו זאת, נסלול את הדרך גם להרחבת מעגל השלום. תהא זו שנה של אחדות, שנה של ניצחון, שנה של שלום. חג שמח לכל בית ישראל".