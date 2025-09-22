תת-אלוף בני אהרון נכנס לתפקיד מפקד עוצבת "המפץ" (146) במקומו של תת-אלוף יפתח נורקין, אשר שירת בתפקיד במשך השנתיים האחרונות וייכנס בהמשך לתפקידו כמפקד עוצבת "געש" (36).

מעמד החילופים נערך אתמול (ראשון), בחוות השומר בראשות מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, ובהשתתפות מפקדים, חיילים, משפחות ומוזמנים נוספים.

אלוף מילוא אמר במעמד: "בשבעה באוקטובר, אוגדה 146 קפצה והתייצבה להגן על המדינה שלנו. לפני שלושה שבועות נפתחה שנת הלימודים תשפ"ו - בשלומי, 97% מהתושבים חזרו בשמחה של ילדים שחזרו הביתה אחרי שנתיים. לכם אוגדה 146 יש חלק גדול וחשוב בכך".

"נורקין", פנה מילוא למפקד היוצא, "אני מכיר אותך שנים רבות, אתה מהמפקדים הטובים ביותר שיש לנו בצה"ל. אתה בן אדם ערכי, אמיץ בקרב, אך לא פחות, אמיץ לומר את מה שאתה חושב. אתה לוחם, מפקד, אחד שמקדיש את חייו למען ביטחון המדינה".

למפקד הנכנס אמר: "בני, היום אתה מקבל את הפיקוד, אין מתאים וראוי ממך, לוחם, שריונר, מח"ט במלחמה, הובלת את חטיבה 401 במקומות הקשים ביותר. אנחנו רגע לפני ראש השנה, שנה אחרי המעבר למתקפה בצפון, יש לנו הישגים משמעותיים. ועדיין, החובה שלנו היא ללמוד מלקחי השבעה באוקטובר, להמשיך לפגוע ולהחליש את ארגון הטרור חיזבאללה, להבטיח את הביטחון לתושבים בגבול לבנון ובגבול סוריה, ולמנוע מכל אויב ואיום להתבסס בגבול הצפוני של מדינת ישראל. המטרה ברורה - הגנה על תושבי ויישובי הצפון. נורקין תודה, בני קח פיקוד ובהצלחה".

נורקין אמר בטקס: "מפקדים וחיילים, אני עומד כאן היום אחרי יותר משנה בה הובלתי את אוגדה 146 ומנסה להכיל את המסע שעברנו יחד. זה לא עוד סיום תפקיד. זה פרק בחיים שנחתם כעת. עם פרוץ הקרבות בדרום עת ששהיתי בלימודים באנגליה, היה לי ברור שאני חוזר. שם, מול מראות הזוועה בקיבוצים, ידעתי שאני חייב לקחת חלק משמעותי בלחימה ולשמחתי, לאחר מספר חודשים הטלפון צלצל - לחזור ארצה ולקבל את הפיקוד על אוגדה 146 ולהכינה לתמרון בלבנון".

"לוחמים ולוחמות, מפקדים מהשורה הראשונה, אנשי מילואים, אנשי קבע, חובה וכולכם יחד, הרכבתם את המכונה הזו שנקראת אוגדה 146. ולמרות הקושי, תנאי הפתיחה והמורכבות הגענו להישגים אדירים. הגנו על הגזרה המערבית בלבנון, בלב לבו של האיום. והובלנו, תמרון שהכריע בפועל את חיזבאללה. אתם עשיתם את זה. ואני הייתי שם, מפקדכם, גאה, לצידכם. המערכה עוד בעיצומה ובעזה אנחנו מחויבים לנצח. לא כקלישאה. כנחיצות קיומית. רק כשהחטופים כולם ישובו הביתה, ורק כשחמאס לא יהווה עוד איום על עתיד ילדינו ונכדינו נוכל לומר שניצחנו. כולם מסביב מסתכלים עלינו ועל כתפינו מונחת האחריות לעתיד העם הזה. בהצלחה לכולם ותודה".

בני אהרון אמר: "נורקין, הערכתי הרבה על עשייתך ותרומתך המשמעותית לביטחון תושבי הצפון ומדינת ישראל. ההצלחות המבצעיות חסרות התקדים של אוגדה 146 תחת פיקודך הינן היסטוריות בכל קנה מידה. תודה על חפיפה כנה, מקצועית ויסודית שכה מאפיינת אותך. בהצלחה בתפקידך הבא. אנשי אוגדה 146, אני מקבל היום בגאווה את הפיקוד על האוגדה - על אנשיה, על מורשתה ורוחה ועל האחריות להכינה למלחמה ולפקד עליה במלחמה. אני טעון בציפייה, בהתרגשות ובאחריות מהמעמד. אני מתייצב לתפקיד מפקד אוגדה 146 עם רוחם של 57 לוחמי צק"ח 401 שנפלו תחת פיקודי במלחמת 'חרבות ברזל'. אני מתחייב לצעוד לאורם".