ערב ראש השנה, מבקש איציק בונצל, אביו של סמ"ר עמית בונצל, שנפל בקרב בעזה, לשתף את דברי בנו מתוך "חשבון נפש" שכתב במהלך הקרבות בעזה.

דברי עמית נכתבו במציאות הקשה של הקרב, אך הם נוגעים לכל אחד מאיתנו - לקראת השנה החדשה ולזמן שבו כל אחד מאיתנו עורך חשבון נפש אישי. "אני בוחר ערב ראש השנה לצרף את אחד הכתבים החשובים שכתב בני עמית מתוך מאות עמודים שקיבלנו אחרי נפילתו. כל מילה נוספת מיותרת", אמר לערוץ 7 האב השכול.

"הדברים שכתב עמית מתוך הקרב הם עדים לערכים גבוהים שעמית נשא בליבו, ערכים שיכולים להדריך את כולנו בכל תחום בחיים".

חשבון נפש / סמ"ר עמית בונצל הי"ד

חשבון נפש: איזה אדם היית רוצה להיות? מחייך כל הזמן, שופט לכף זכות את כולם, ראשון להתנדב, שמח לתת ורוצה לתת בלי פשרות, לא מתלונן.

אדם שמשתפים אותו בהכל, אחראי שסומכים עליו, תמיד יודע מה לומר ומתי, לא מתרגש ממה שאומרים עליו, מדבר עם כולם בגובה העיניים, להוביל את כולם בצורה נכונה. אז איך אני הופך להיות האדם הזה?

מחייך כל הזמן - תמיד חיובי, להקדים שלום לכולם בפלוגה, אפילו למי שאני הכי פחות מתחבר אליו, או אנשים שאני לא מכיר.

תמיד לומר תודה, אפילו אם זה מביך לפעמים, לא להיעלב אם אני לא שותף במשהו, צריך להבין שלא הכל סובב סביבי. שופט זכות לכל אדם - לספור עד 3 לפני שמגיבים. להבין שלא כולם כאן מאותם מניעים, לא הכל סובב סביבי.

לראות איך אפשר לגשר על הפערים בצורה מכובדת ויפה. ראשון להתנדב - תמיד להגיד אני, גם אם זה לא הכי נוח באותו רגע. אולי אחר כך זה ישתלם".

סמ"ר עמית בונצל נפל בקרב בכ"ג בכסלו התשפ"ד (06 בדצמבר 2023) במרכז רצועת עזה.