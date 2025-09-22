כמדי שנה אנו עורכים במשרד הרמת כוסית לראש השנה, והשנה ביקשו ממני להגיד משהו אופטימי. צריך להקדים ולומר שמדובר בחבורה מאוד מגוונת אבל בחלוקה פוליטית מחצית שייכת לצד השמאלי של המפה והמחצית השנייה לצד הימני.

למרות ההבדלים האידיאולוגיים אנחנו חברים שנים רבות ויודעים גם להגיד דברים חריפים אחד לשני בלי לפגוע בחברות. להלן הדברים:

לאחרונה פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את נתוני ההגירה מישראל. מסתבר שבשנת 2024 היגרו מישראל 82,700 תושבים. בתקשורת החמוצה כמובן שהפכו את הנתון הזה לעוד סיבה לייאוש ונהי ואולם אותי הנתון הזה משמח ומהווה מקור לאופטימיות עצומה. גם מבלי לבדוק לעומק אני בטוח שהעוזבים לא שייכים למחנה הלאומי. מדובר באנשי שמאל פסימיים ומיואשים שבחרו לברוח מכאן ואני מודה להם על כך כי בכך הם מחזקים אותנו. הם חרדים ממדינה "משיחית" ודובריהם אף מצהירים, שאנחנו כלומר אלה שמאמינים בכך, ששיבת ציון איננה מקרית אלא חלק ממהלך רוחני, שבו יש לעם ישראל תפקיד וייעוד בעולם, אנחנו לשיטתם האויב המסוכן יותר מהחמאס ומאיראן.

קודם כל, מבחינה אלקטורלית מדובר לפחות במנדט שלם שנגרע ממחנה השמאל אבל זה הרבה יותר מכך מכיוון שבזמן שהמיואשים עזבו עלו ארצה 31,068 עולים חדשים. העולים החדשים הגיעו לכאן מתוך ציונות ואמונה בצדקת הדרך ובעתיד המדינה, והם מצטרפים אלינו למחנה הלאומי האופטימי.

דמוקרטיה היא דמוגרפיה לפני הכל, ועל אף השליטה הזמנית של חוגי השמאל החילוני במוקדי הכוח הבלתי נבחרים בישראל, בסופו של דבר הדמוגרפיה תנצח וגם גופים שלטוניים אלה ישקפו את ערכי הרוב.

שמא תאמרו ש"העוזבים הם אנשי היי-טק ורפואה והמדינה תקרוס בלעדיהם", תנוח דעתכם גם העולים הם אנשי הייטק ורופאים. לפי נתוני הלמ"ס 519 רופאים עלו ארצה בשנת 2024. אך אני רוצה להדגיש: גם אם איכות החיים במדינה תיפגע, יותר חשובה האחדות הפנימית והחוסן הלאומי שלנו כחברה. גם אם נרד ברמת החיים וניסע פחות לחו"ל או נרכוש רכב פחות מפואר זה לא מה שישבור אותנו.

אנחנו נסתדר גם אם יסלקו אותנו מהאירוויזיון. לעומת זאת, מה שיסכן את עצם קיומנו בארץ הזאת מול אויבים שרוצים בכל רגע נתון לרצוח אותנו ולהשמידנו זו אש המחלוקת הפנימית. אלה שהיגרו מכאן הם אותם אלה שקוראים לסרבנות וילדיהם לא משרתים ביחידות קרביות. הם עסוקים בערעור המשטר הפרלמנטרי שלנו כאשר הם מפסידים בבחירות והם אינם מכירים בלגיטימיות של הממשלה. בעוזבם הם פוטרים אותנו מעוּלה של פלגנות שחורגת ממתחם הסבירות של מחלוקת פוליטית. זוהי מחלוקת שכל מטרתה לסכסך ולערער אותנו. לפיכך, עזיבתם היא בשורה נהדרת לחוסן הלאומי שלנו ואני מאחל להם דרך צלחה.