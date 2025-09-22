שוטרי המחוז הצפוני יחד עם לוחמי מג"ב צפון פשטו אתמול (ראשון) על מתחם בעיר נצרת. במתחם פורק חמ"ל מצלמות, שעל פי החשד שימש ארגון פשיעה.

בסמוך למקום, בתוך מסלעה, אותר מצבור נשק משמעותי שכלל טיל כתף, תת מקלע עוזי, רובה M-16, שני אקדחי גלוק ותחמושת רבה. שני חשודים תושבי המקום נעצרו.

בכפר דבוריה, הגיעו השוטרים לחשוד שעל פי מידע החזיק אמצעי לחימה בביתו. עם הגעת הכוח ניסה החשוד להימלט מגג הבית אך נעצר. בביתו נמצא נשק מסוג M-16 לצד תחמושת רבה.

בפעילות נוספת, פשטו הכוחות על מתחם בית בכפר בענה. בחצר אותר אקדח טעון ותחמושת ותושב המקום בן 39 נעצר.

בהמשך הפעילות, שנמשכה גם לפנות בוקר היום (שני), פשטו הכוחות על מתחם בעיר שפרעם. הכוחות זיהו חשוד שנשא נשק "על חם". החשוד השליך את הנשק עם הגעת הכוחות והנשק נתפס. בפעילות זו נעצרו ארבעה חשודים נוספים.

במשטרה ציינו כי שוטרי מחוז צפון מקיימים פעילות ענפה במאבק בפשיעה האלימה. לדבריהם, "הפעילות מבוצעת בכל המישורים מסיכול הברחות וסחר בכלי נשק, דרך פעילות סמויה לסיכול פעילות עבריינית טרם ביצועה ועד תגובה מהירה לכל אירוע אלימות באמצעות נוכחות ופעילות מתמדת למען שמירה על ביטחון הציבור".