עידן עמדי שיתף בסטורי שפרסם על מפגש מרגש וטעון עם עדנה, אמא של שיראל מור הי"ד, תצפיתנית נחל עוז שנרצחה ב-7 באוקטובר.

עמדי סיפר כי במהלך סבב תחנות רדיו לקבלת פרסי מצעדי המוזיקה, עצר לאכול בבית קפה.

לדבריו, "בין ביס וביס הרגשתי מגע בכתף, הבטתי אחורה וראיתי אישה עם סינר מטבח עומדת מעליי ובוכה. שמה עדנה מור, אמא של שיראל מור ז"ל תצפיתנית נחל עוז שנרצחה ב-7.10".

עוד כתב כי לאחר מספר דקות של שיחה, עדנה חזרה לעבודתה מאחורי הדלפק, והוא התקשה להפסיק לחשוב עליה. "עדנה התנצלה על הדמעות וחזרה להכין אוכל לאנשים הרבים שפקדו את בית הקפה. אני, עם פרסים בידיים, בתוך קניון הומה אדם, לא מצליח לחשוב על שום דבר חוץ ממנה. חוץ מעדנה שממשיכה להכין כריכים מאחורי הדלפק, והדמעות שלה זולגות".

עוד כתב, "לפני שיצאתי ניגשתי אליה שוב ושאלתי אם יש דבר שהיא רוצה שעם ישראל ידע על שיראל. היא סיפרה לי ששיראל הייתה גבוהה, התעניינה בקבלה, ושזה העניק לה חמלה יוצאת דופן. שכל חברה של שיראל הרגישה ששיראל הפסיכולוגית שלה וגם החברה הכי טובה".

עמדי הוסיף כי עדנה ביקשה ממנו לצפות בסרטון של שיראל מנגנת בפסנתר, ובדרך לתחנת הרדיו הבאה צפה בו בדמעות. "בדרך לתחנת הרדיו הבאה צפיתי בה מנגנת, והעיניים התמלאו דמעות".

עמדי סיים את דבריו כשהדגיש, "עדנה, כל הפרסים של היום מוקדשים לזכרה של שיראל ז"ל. הלוואי ותמצאי נחמה בליבך".