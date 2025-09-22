בערב ראש השנה, מיטב הזמרים והיוצרים מגישים סינגלים, מחרוזות וקליפים מרגשים, חלקם לחנים חדשים וחלקם עיבודים מחודשים לניגונים אהובים שחותמים את השנה.

הזמרים זאנוויל ויינברגר, בנצי שטיין, מוטי ויזל, יואלי קליין ושימי ליפשיץ מגישים יחד עם ילד הפלא ארי קראוס מחרוזת מיוחדת לימים הנוראים.

את היצירה חיבר מנצח מקהלת מלכות פנחס ביכלר והיא מלווה במקהלת "חסידימלעך" ובתזמורתו של מאסטרו בני לאופר.

האנסמבל "גן רוה" משיק שיר חדש - "קראתי ויענני", בלחנו ובביצועו של זיו רוה. המילים לקוחות מתהילים ק"כ.

הצמד "חברותא", דייויד טויב ומוישל'ה שניידר, מצטרפים אל המוזיקאי מנדי גולדברג בסינגל לימים הנוראים בלחן של הרב שוובר.

דייויד מספר, "החזרה בתשובה שלי לקראת תשרי תשפ"ו התחילה תוך כדי אותה הקלטה אצל הרב שוובר שבשמחה הסכים שאוציא לזה גירסה משלי".

הזמרים אוהד מושקוביץ ואיתן כ"ץ מוציאים את הסינגל "כתר" לקראת ראש השנה. את הלחן יצרו אלי קליין והרב משה לוין, והוא נושא מסר על המלכת ה' כמלך על כל הארץ.

בעל המנגן משה שטקל מגיש ביצוע חדש ל"ויסלדו בחילה פניך", יצירה המושרת בחסידות ויז'ניץ. לצדו משתתפים ילד הפלא ארי קראוס ומקהלת "מלכות" בניצוח פנחס ביכלר, שמעניקים לשיר הרמוניה מחודשת.

הקלידן נחמן רוזנברג משיק את מחרוזת "אומן טריפ", המבוססת על ניגוני רבי נחמן מברסלב. במחרוזת משתתפים שימי ליפשיץ, משולם זושא, דודי פלדמן ודוד פעדער.

הזמר בנימין לייפער מציג גרסה חדשה ל"אבינו מלכנו", יחד עם חיים פולק ונפתלי לנדסמן. השלושה מאחדים קולותיהם למחרוזת המחברת בין ניגוני עבר לניחוחות עכשוויים.

הזמר אריק דביר מוציא ביצוע מחודש ל"נשא לבבנו". הוא מספר, "שרתי את השיר, וידעתי: יום אחד אני אוציא אותו בעיבוד עכשווי". השיר הולחן לפני כ־42 שנה על ידי הרב יהושע קנל.

הזמרים החסידיים יואלי קליין, שייע גרוס, שמילי הומינר ומוטי ויזל מוציאים את "וכל מאמינים".

קובי ברומר מציג יחד עם ישיבת אורייתא את "קומזיץ ראש השנה", הרביעי בסדרה. הפעם מצטרף לשירה איתמר הומינר.

הזמר שרוליק הורביץ מוציא את "פינטעלע פון סליחות", שיר סליחות המבוסס על לחניו של רבי שלמה קרליבך ז"ל. היצירה מבטאת געגוע וחיבור ייחודי לימים הנוראים.

היוצר אביר יעקב משיק את הסינגל "הצליני". לדבריו, "זהו שיר שמחבר בין קודש לחול, תפילה אישית וזעקה פנימית".

הזמר יצחק בן ארזה מוציא גרסה מחודשת ל"כבקרת רועה", מהשירים המפורסמים של ר' שלמה קרליבך. הוא מגיש את השיר במסגרת פרויקט "שלוימלה'" המוקדש ליצירות קרליבך.

אלחנן ענבל, קול חדש במוזיקה היהודית, משיק את הסינגל "ממעמקים". השיר נכתב והולחן על ידי אלי קליין, שהפיק אותו יחד עם איצי ברי.

אלמוג חליבה, שנודע עד כה כקלידן, יוצא לדרך חדשה כזמר עם "משאפ סליחות". הוא מקווה כי החיבור לשירי אמונה ייגע בלב המאזינים.

הזמר שימי וייס מוציא את הסינגל השני שלו "רם ונישא". את הלחן חיבר נחמן זוננשיין, שגם השתתף בעיבוד והביצוע.

יעקב אריה רובין ואברמי דאנציגער מציגים את "מקרב געװען", ניגון לאומן ראש השנה. השיר מבטא הודיה על הקרבה לצדיקים ורגעי שמחה ודמעות במסע לאומן.

הזמר יוסף עבאדי משיק את "לפעמים", שיר אישי פרי עטו. לדבריו, הוא מבקש לשקף את אווירת ימי הרחמים והסליחות ולחבר בין רגש אישי לתפילה כללית.

אלי לוין מוציא את הסינגל "שיויתי". הוא אומר, "השיר החדש שלי שיויתי נוגע בקשר העמוק שאנחנו יכולים לחוש עם הקב"ה בכל רגע ורגע בחיים".

הזמר אלכס קלייר מבצע גרסה מחודשת ל־Daddy Dear של מרדכי בן דוד. השיר עוסק בחיפוש האדם אחר קרבת ה' ובאהבת האב לילדיו.