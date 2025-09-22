לקראת ראש השנה נפגש הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, עם חברי צוות מילואים בחטיבת "יפתח" (11) שהתייצבו בפעם השלישית למילואים בחטיבת ונלחמים כעת ברצועת עזה.

במפגש השתתפו שני חיילים ששיתפו על אחיהם שנפלו בקרב. בנוסף שיתפו החיילים באובדן של חבר לצוות שנפל בקרב.

זמיר אמר ללוחמים: "זה כאב מאוד גדול לאבד חבר לקרב. זה לא פשוט לחזור להילחם אחרי כזה דבר".

הוא שאל כיצד השפיע האירוע על הצוות ואחד הלוחמים השיב: "זה חיבר באיזשהו אופן. אפשר לראות שאנחנו יותר דואגים אחד לשני, יותר מדברים". לוחם נוסף השיב כי "החוסן של הצוות באמת התחזק, ממש מלכד. כולנו אחד בשביל השני בכל דבר בערך. נוצר פה גם קשר דם מסוג אחר".

זמיר אמר: "במלחמה הזו אנחנו איבדנו הרבה חיילים, יש כאב גדול מאוד - אבל מתוך הכאב הזה צומחת עוצמה גדולה, העוצמה של עם ישראל מגיעה מכם - זה התור שלנו, זה הדור שלנו, אין מישהו אחר שיעשה את הדברים האלה".