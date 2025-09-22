"אור ראשון", מיני סדרה על גיבורים ישראלים שהצילו חיים בשבעה באוקטובר, נמכרה לענקית המדיה פרמאונט.

ארבעת פרקי הסדרה יעלו ב-7 באוקטובר בשירות הסטרימינג פרמאונט+ ברחבי העולם. בישראל, הפרק הראשון של הסדרה ישודר בקשת 12 ב-5 באוקטובר.

הפרויקט, בשיתוף קרן התוכן של ישראל IEF ובהפקת גרין פרודקשנס, נוצר על ידי ליאור חפץ ("המזח") ובראשו עומד המפיק ההוליוודי המועמד לאוסקר לורנס בנדר ('ספרות זולה', 'ממזרים חסרי כבוד').

הסדרה נכתבה בהשראת אירועים אמיתיים ונועדה לשפוך אור על הסיפור הישראלי ולחשוף אותו לעולם. ארבעת פרקי הסדרה, בכיכובם של רותם סלע, מיקי לאון, שרית וינו אלעד, נבו קטן, חן אמסלם, רותם אבוהב, ישראל אטיאס, הישאם סלימאן וענת חדיד, נוצרו בשיתוף פעולה מלא עם האנשים האמיתיים שעומדים מאחורי סיפורי גבורה יוצאי דופן: בת שבע יהלומי מניר עוז שנמלטה מחטיפה עם בנותיה, בנה איתן נחטף ובעלה אוהד ז"ל נרצח בשבי, טלי חדד מאופקים שפינתה פצועים תחת אש ובהם בנה איתמר, השוטרות רס"ב ליאת צביאלי ורס"מ נופר (שם בדוי) מחפ"ק הנובה שחולצו על ידי השוטר פקד קובי (שם בדוי), ותושב הנגב איוב (שם בדוי) שאחרי שאשתו נרצחה הסתתר ממחבלים עם בנו התינוק והציל חיילים ממארב קטלני.

בצוות הכתיבה לצד ליאור חפץ - היוצרת השותפה רותי עפרוני, התסריטאים כנרת פלד ועידן הובל, במאי העריכות דן סחר ועורך התסריט יובל יפת. "אור ראשון" היא הפקה משותפת של קשת 12, IEF בתמיכת הג'ואיש נשיונל פאנד ארה"ב, בנדר בראון וגרין פרודקשנס (הפקה: מאיה פישר ושני אטינגר סרור). הפרויקט נוצר בשיתוף עם הפילנתרופית ג'ורדנה רובן יחיאל ומיקה רודה, ובתמיכת קרן שוסטרמן, המיזם המשותף אבי חי, קרן מיימונידיס וקרן גשר.

דיוויד אליסון, יו"ר ומנכ"ל פרמאונט: "אור ראשון מדגישה את המחויבות המתמשכת של פרמאונט לספר סיפורים באמצעות מצוינות אמנותית ודיוק. הסדרה החשובה הזו מתעדת באופן קולנועי את הטרור המזעזע שהדהים את העולם בשבעה באוקטובר בדיוק מצמרר, ומעוררת השראה באמצעות סיפורי החיים האמיתיים של גבורה ושברון לב. אנו מודים לאבי, קשת ולורנס על האמון שנתנו לנו בחזונם."

אבי ניר, מנכ"ל קבוצת קשת: "מכירת "אור ראשון" לפרמאונט היא חלק משמעותי מהגשמת החזון של הפרויקט הזה, שבא לעולם כחלום משותף בין תל אביב ללוס אנג'לס. אנחנו יותר משמחים וגאים שבעקבות העסקה הזו, הסדרה תגיע במקביל לישראל לעשרות מיליוני צופים ברחבי העולם. חשוב שהעולם יכיר את הבוקר הנורא ההוא, שעדיין לא נגמר עבור רבים, רבים מדי מאיתנו. חשוב שאנחנו והעולם נכיר טוב יותר את האנשים שהפכו לגיבורי על בעל כורחם, נוכח הזוועות והאובדן. התודה והסליחה מגיעות להם, לגיבורים, לחטופים ולנפגעי השבעה באוקטובר."