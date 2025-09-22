תינוק בן 5 חודשים אובחן אתמול (ראשון) במחלת הבוטוליזם בבית החולים הדסה עין כרם, מקרה נדיר מסוגו שלא נרשם בישראל כבר שנים.

התינוק פונה לבית החולים על ידי הוריו כשהוא מגלה סימני שיתוק וחולשה קיצונית לאחר שאכל דבש.

ד"ר מרדכי סליי, מנהל היחידה לגסטרואנטרולוגיה התערבותית בילדים בהדסה, שאבחן את המקרה החריג, סיפר: "מדובר בבוטוליזם - מחלה מאוד קשה לאבחון. התינוק שכב כשהוא חלש ובוכה בשקט, בקושי מצליח לבלוע משהו. כשבדקתי רפלקסים גיליתי שאין לו כלל תגובה והוא בקושי תיקשר".

התסמינים, יחד עם גילו הצעיר של התינוק, עוררו את החשד המיידי של ד"ר סליי שפנה אל ההורים ושאל אם בנם אכל דבש. "התשובה הייתה חיובית, והבנתי שכנראה הגענו לאבחון נכון", הוא תיאר.

ד"ר סליי הסביר כי מחלת הבוטוליזם נגרמת על ידי רעלן של חיידק הבוטולינום, שנמצא בנבגים באדמה ובמים ויכול להופיע במזונות שלא עברו טיפול חום מתאים.

"רוב ההורים מכירים את ההוראה החד משמעית של רופאי הילדים, של לא לתת לילדים מתחת לגיל שנה דבש, מכיוון שגם הוא עלול להכיל נבגי בוטוליזם".

למרות שסיים את משמרתו, ד"ר סליי סירב לעזוב את בית החולים עד לבירור מעמיק יותר של המקרה. יחד עם ד"ר אורן גורדון, מומחה למחלות זיהומיות בילדים, החלו בביצוע בדיקות ייעודיות לאיתור החיידק.

דגימה מהתינוק נשלחה למכון הביולוגי, ולאחר שחלה התדרדרות במצב התינוק והשיתוק התפשט בכל גופו, הועבר לטיפול ביחידה לטיפול נמרץ ילדים. שם הוא מקבל אנטידוט ומנוטר מסביב לשעון. תוצאות המעבדה חזרו חיוביות ואיששו את החשדות, והמקרה דווח למשרד הבריאות.

ד"ר עדי ארן, רופאה בכירה ביחידה לטיפול נמרץ, מספרת כי מדובר בתהליך החלמה לא קצר. "חולשת השרירים יכולה להמשיך ולהתקדם ולשתק את דרכי הנשימה. במקביל למתן האנטידוט הוא מקבל תמיכה נשימתית ומנוטר מקרוב. הבוקר השתפר מצבו במעט, ולפנינו עוד דרך ארוכה להחלמה".

"זו הפעם הראשונה שאני פוגש חולה בוטוליזם", סיכם ד"ר סליי. "אני מפציר בכל ההורים לשמור על ההוראה של רופאי הילדים ולא לתת דבש בכלל לתינוקות מתחת לגיל שנה. אפילו לא טעימה! מתחת לגיל שנה תינוקות יותר רגישים לזיהום הזה, והתוצאות עשויות להיות קשות ביותר".