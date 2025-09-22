פייר פוליאבר, מנהיג המפלגה הקונסרבטיבית וראש האופוזיציה בקנדה, תוקף את החלטת ממשלת קנדה להכיר ב"מדינת חמאס", כהסחת דעת מבעיות פנים כמו פשיעה גואה, אבטלה ומצב כלכלי קשה.

פוליאבר, העומד בראש המפלגה הקונסרבטיבית, אמר כי "ההכרה במדינת חמאס מתגמלת טרוריסטים על אונס נשים, לקיחת בני ערובה, דיכוי פלסטינים ופתיחת מלחמה".

המפלגה הקונסרבטיבית, לדבריו, "תמיד תעמוד לצד זכותה של ישראל להתקיים, להגן על עצמה ולחיות לצד מדינה פלסטינית עתידית דמוקרטית, שוחרת שלום, מפורזת מנשק וללא טרור".

מליסה לנסטמן, סגנית מנהיג המפלגה הקונסרבטיבית, הוסיפה כי ההכרה הקנדית במדינה פלסטינית מתגמלת את חמאס, מעניקה לגיטימציה לטרור, לקיחת בני ערובה, פעילות אלימה של המון ברחובות, ונדליזם של רכוש ציבורי ובתי כנסת, וירי לעבר בתי ספר בקנדה.

היא ציינה כי ממשלת "מדינת פלסטין", שהוכרה על ידי קנדה, ממשיכה לשלם משכורות לטרוריסטים שרצחו ישראלים, עובדה שהופכת את קנדה למעניקה חסות לטרור על פי ההגדרות שלה עצמה.

"ראש הממשלה הקנדי חתם על המחאה לטרור ולכל קורבנותיו בכל מקום", אמרה לנסטמן.