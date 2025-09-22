במהלך קרב פנים אל פנים שהתרחש הבוקר (שני) בסביבות השעה 10:00 בשכונת שיח' רדוואן שבעיר עזה, נפצע קשה מפקד פלוגה מגבעתי.

במהלך הקרב חוסלו שלושה מחבלים, וכלל לוחמי הכוח שבו היה מפקדם לא נפגעו.

הלחימה החלה לאחר שחוליית מחבלים ביצעה מתווה משולב שכלל ירי נ"ט לעבר טנק, ירי צליפה ושיגור מספר טילי RPG לעבר כוחות צה"ל. באירועים אלה לא היו נפגעים.

בעקבות האירוע יצא כוח מגדוד שקד בפיקודו של מפקד הפלוגה לסריקות קרקעיות בשכונה. במהלך הסריקות זוהו המחבלים מטווח של מטרים ספורים, והתרחש קרב יריות מטווח קרוב מאוד, פנים אל פנים. מפקד הפלוגה, שהוביל את הכוח, נפגע קשה מאש המחבלים.

שלושת המחבלים חוסלו במהלך הלחימה. בבדיקה לאחר הקרב נמצא כי כל אחד מהם החזיק טיל RPG נוסף שהיה בכוונתו לירות. האמל"ח הוחרם על ידי כוחות צה"ל.