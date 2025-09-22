ארגון הטרור הרצחני חמאס יעביר לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ בהמשך השבוע מכתב אישי, ובו הוא מבקש ממנו באופן אישי לערוב ל-60 ימי הפסקת אש בעזה - בתמורה לשחרור מחצית מהחטופים. כך דווח ברשת "פוקס ניוז" מפי גורם בכיר בממשל טראמפ.

ישראל מתעקשת בחודשים האחרונים על עסקה שכוללת את שחרור כלל החטופים - והביעה התנגדות לעסקה אחרת - גם אם מדורגת.

על פי המידע העדכני בישראל, בשבי חמאס נמצאים כיום 20 חטופים חיים. גורלם של שניים נוספים לא ברור, ו-26 נוספים מוגדרים חטופים חללים.

בינתיים, הלחימה בעיר עזה נמשכת. בצה"ל מסרו בצהריים כי קצין מגדוד שקד בחטיבת גבעתי נפצע באורח קשה בקרב יריות פנים אל-פנים עם מחבלי חמאס. הכוח זיהה את המחבלים יורים לעברו, חיפש אותם - ובסיום מרדף קצר חיסל אותם. הוא פונה לבית חולים ומשפחתו עודכנה.