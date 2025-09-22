נתוני חברת שבא, המפתחת והמנהלת של מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי חיוב, מצביעים על עלייה בהוצאות הציבור הישראלי בערב ראש השנה תשפ"ו. ההוצאות הסתכמו ביותר מ־1.161 מיליארד ש"ח - עלייה של 8% לעומת ערב ראש השנה אשתקד.

הנתונים נאספו בין השעות 8:00 ל־15:00 ביום שני, 22 בספטמבר 2025. באותה פרק זמן נרשמו הוצאות בהיקף של 1.161 מיליארד ש"ח, לעומת 1.075 מיליארד ש"ח שנרשמו בערב ראש השנה תשפ"ה, ב־2 באוקטובר 2024 - עלייה של 5.6%. לשם השוואה, בערב ראש השנה תשפ"ד, ב־15 בספטמבר 2023, לפני פתיחת מלחמת "חרבות ברזל", עמד היקף ההוצאות על כ־955.71 מיליון ש"ח.

בשבא ציינו כי דקת השיא נרשמה בשעה 12:05, אז הגיע היקף העסקאות ל־4.28 מיליון ש"ח בדקה אחת. מדובר בשיא כל הזמנים, עם יותר מ־22 אלף עסקאות בדקה.