ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש היום (יום ב') בקריה בתל אביב עם שר הביטחון, ישראל כ"ץ, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר וחברי פורום המטה הכללי של צה"ל, ובהרמת כוסית לרגל ראש השנה דנו האחראים באתגרים בזירות השונות.

המפגש נערך במסגרת התיאום בין הדרג המדיני והדרג הצבאי לקראת השנה הקרובה.

בדיון ציין ראש הממשלה את חשיבות המאבק מול איומים אזוריים וביטחוניים, ובנאומו פנה לחברי הפורום, ואמר, "אנחנו בתוך מאבק שבו אנחנו גוברים על אויבינו ואנחנו צריכים להשמיד את הציר האיראני, וזה בכוחנו. זה מה שעומד לפנינו בשנה הקרובה שיכולה להיות שנה היסטורית עבור ביטחון ישראל.

אני רוצה להצדיע למאמץ הגדול שאתם עושים, להצלחות הגדולות שהבאתם, להקרבה הכבירה והגבורה הכבירה של הדור הזה, שרבים הספידו אותו, ובעצם ביטלו את המחויבות שלו וכושר הלחימה שלו. הוא התגלה כדור אדיר שהקריב הקרבות מכאיבות מאוד.

אני רוצה לחזור ולומר שאנחנו נחושים להשיג את כל מטרות המלחמה שלנו; לא רק בעזה, לא רק בהשלמת חיסול חמאס ושחרור חטופינו והבטחה שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל, אלא גם בזירות האחרות ולפתוח הזדמנויות לביטחון, לניצחון וגם לשלום.

וזה דורש בעיניי שתי תכונות יסודיות: ברגעי מבחן אחדות, ובכל הרגעים נחישות. אז שתהיה זו שנה של ביטחון, ניצחון ואחדות. שנה טובה".

במהלך המפגש נמנעו פרטים נוספים על תכניות אופרטיביות או לוח זמנים ספציפי לפעולות עתידיות, כאשר הדגש הושם על נחישות ואחדות בין הדרגים המדיניים והצבאיים לקראת המשך הפעילות בזירות שונות.