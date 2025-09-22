ארגון הטרור הרצחני חמאס פרסם לפני כניסת החג (שני) סרטון חדש של החטוף אלון אהל.

בתחילת החודש פרסם חמאס סרטון של גיא גלבוע דלאל - בו הוא נראה כשהוא פוגש את אלון אהל. היה זה אות החיים המצולם הראשון של אלון מאז 7 באוקטובר, ומשפחתו אישרה לפרסם רק תמונה שלו מתוך הסרטון.

ממשפחת אהל נמסר אחרי הסרטון הקודם: "הזדעזענו לראות מצבו של אלון. לאחר התייעצות עם מומחי עיניים בארץ ובעולם, ברור כי אלון אינו רואה בעינו הימנית. המצמוצים התכופים בעיניו מעידים על קושי חמור להתמקד ולראות לאורך זמן. אין שום דין בינלאומי המתיר להחזיק בשבי אזרח פצוע ללא טיפול רפואי הולם. האחריות לשלומו של אלון מוטלת על שוביו ועל הנהגת חמאס, המחויבים לשמור על חייו ובריאותו לפי כללי המשפט הבינלאומי".

"חשוב להזכיר, אלון הוא לא רק אזרח ישראלי, אלא גם אזרח סרבי וגרמני. אומות העולם לא יעברו לסדר היום אם מצבו הרפואי של אלון יחמיר. אנו עושים מאמצים לשוחח עם השליח המיוחד לנושא החטופים, סטיב וויטקוף והגורמים הרשמיים בסרביה ובגרמניה. כמו-כן אנחנו חוזרים ומבקשים מהציבור ומהתקשורת להימנע מפרסום הסרטון ושום תמונה העולות ממנו".

אלון אהל, בן 24 מהיישוב הקהילתי לבון שבגליל העליון, נחטף בבוקר 7 באוקטובר מהמיגונית הסמוכה למסיבת הנובה ברעים, יחד עם הירש גולדברג-פולין, אליה כהן ואור לוי, ובחודש יוני אשתקד נחשף תיעוד החטיפה שלהם. אלון הוא פסנתרן קלאסי מחונן, ואחרי השחרור מצה"ל עבד בתחום המלונאות. במהלך העסקה השנייה הגיע אות חיים מאלון, מחטופים ששוחררו וסיפרו כי היו איתו בשבי.