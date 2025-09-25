נתניהו המריא לארה"ב: "אומר את האמת באו"ם, אוקיע את מי שתומך במחבלים" וידאו: עומר מירון ובן פרץ, תמונה: אבי אוחיון / לע"מ

מטוס ראש הממשלה, "כנף ציון", העושה את דרכו לארצות הברית, טס במסלול טיסה חריג במיוחד, החולף בדרום אירופה בלבד.

עד כה עבר המטוס בשטח האווירי של יוון ואיטליה, וכעת הוא ממשיך בדרכו דרך מיצרי גיברלטר אל האוקיינוס האטלנטי.

הנתיב הנבחר ממזער באופן ניכר את המעבר בשמי מדינות אירופה.

על פי הערכות המסלול, הארוך משמעותית מטיסה רגילה לארה"ב, נועד למנוע מצב של נחיתת חירום במדינות העלולות לקיים את צו המעצר שהוציא בית הדין הבינלאומי בהאג נגד ראש הממשלה במהלך המלחמה.

בתוך כך, גורם דיפלומטי צרפתי אומר כי ישראל ביקשה לעבור עם מטוס כנף ציון מעל צרפת, וזכתה להסכמתה.

לדבריו, בסופו של דבר ישראל החליטה לקחת מסלול אחר, מסיבה שלא נמסרה לצרפתים.