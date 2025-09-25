פלטפורמת הפרסום Realize של טאבולה, שהושקה במרץ האחרון, אומצה באופן נרחב על ידי מפרסמים גלובליים בולטים, בהם Homes.com, Trip Advisor, NerdWallet, Motley Fool, Philips Home, Yeti ו-Chime.

לפי נתוני טאבולה, מפרסמים אלו מדווחים על תוצאות הגבוהות ביותר מ-30% מהיעדים שהציבו לעצמם בקמפיינים מבוססי-ביצועים.

Realize נועדה לממש את יעדי הפרסום מחוץ למנועי חיפוש ורשתות חברתיות, ומבוססת על דאטה ייחודי של טאבולה, טכנולוגיית AI מבוססת-ביצועים, ופורמטים מגוונים בפרסום דיספליי ובפלטפורמות תוכן. מאז השקתה, למעלה מ-650 מפרסמים התנסו בשימוש בה ודיווחו על תוצאות חיוביות.

לדברי החברה, מותג תעופה הצליח לעבור את יעד הפרפורמנס שלו ב-34%, מה שהוביל לעלייה בפעילות ובזמינות השירותים בפלטפורמה. על פי טאבולה, Realize מאפשרת הפעלה פשוטה ויעילה של קמפיינים פרפורמנסיים באתרים מהימנים וגדולים ברחבי העולם.

כחלק מהמשך הפיתוח, טאבולה שילבה בפלטפורמה טכנולוגיית GenAI חדשנית, ההופכת תמונות סטטיות למודעות תנועה. הפיצ'ר החדש הביא, לפי נתוני החברה, לשיפור של 20% בשיעורי ההמרה בקמפיינים של מפרסמים.

אדם סינגולדה, מייסד ומנכ"ל טאבולה, אמר, "Realize ממשיכה לעזור לעסקים מכל הגדלים לייצר לידים ולהגדיל מכירות. אנחנו עוזרים למפרסמים להגיע ל-600 מיליון משתמשים מדי יום ברחבי הרשת הפתוחה, ולהניע את המשתמשים הלו לפעולה. מפרסמים מאמינים ב-Realize מפני שהיא בנויה לספק צמיחה מתמשכת מעבר לגבולות מנועי החיפוש והסושיאל. עם טכנולוגיית AI שאומנה על עשור של התנהגות משתמשים ודאטה מאלפי אינטגרציות ישירות עם פאבלישרים, Realize מספקת ביצועים פרפורמנס שמשפיע באמת על השורה התחתונה".