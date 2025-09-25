ח"כ דן אילוז מהליכוד פתח היום (חמישי) לשכה פרלמנטרית מול הקונסוליה הצרפתית בירושלים.

המהלך נעשה כמחאה על הכרזת נשיא צרפת עמנואל מקרון בדבר הכרה במדינה פלסטינית. אילוז דרש את סגירת הקונסוליה הצרפתית וקרא להחיל ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון.

בריאיון לערוץ 7 אמר אילוז, "אנחנו נמצאים פה ליד הקונסוליה הצרפתית בירושלים, זה קונסוליה שמשרתת את האויב, זה מה שהיא עושה, היא משרתת את הרשות הפלסטינית ועכשיו אחרי הכרה במדינה פלסטינית שצרפת לא רק הכירה אלא גם דחפה עוד מדינה... להכיר במדינה פלסטינית אני דורש שנסגור את הקונסוליה הזאת זה קונסוליה שלא צריכה להתקיים בירושלים, בעיר הבירה הנצחית של מדינת ישראל".

עוד אמר אילוז, "פתחתי היום את הלשכה שלי פה ליד הקונסוליה כדי לדרוש את הדרישה הזאת. זה לצד עוד דרישה - החלת ריבונות ביהודה ושומרון. כדי לתת מסר ברור שאנחנו לא ניתן לעולם לתת פרס לטרור... אנחנו צריכים גם להכיל ריבונות ביהודה ושומרון וגם לסגור את הקונסוליה".

בהתייחסו לביקורת בינלאומית על ישראל אמר אילוז, "העובדה שאנחנו במלחמה ארוכה זה דבר ברור. אנחנו מעדיפים להיות לא פופולריים ולהיות חזקים וחיים מאשר להיות מתים ופופולריים. העולם לפעמים אוהב, והרבה פעמים אוהב את היהודים חלשים ואת היהודים כקורבנות, אנחנו לא ניתן לזה. אנחנו נעמוד חזק, אנחנו נעשה את מה שצריך, גם אם העולם ימשיך לבקר אותנו עד לניצחון המוחלט".