עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו הגיש תביעה אזרחית בסך 160,000 שקלים לבית משפט השלום בירושלים נגד ערבי אשר תקף אב יהודי ובנו בעיר העתיקה בירושלים באגרופים ובעיטות לפני ארבע שנים בעת שצעדו לתפילה בכותל המערבי.

לאחר האירוע נעצר התוקף ונידון לריצוי 180 שעות לתועלת הציבור ותשלום פיצויים לנפגעי העבירה.

בכתב התביעה שהגיש תואר האירוע: "הנתבע שצעד ממול לתובעים הבחין בהם והחליט לפגוע בהם רק בשל מוצאם היהודי. כאשר התקרבו התובעים לנאשם, סטה הנתבע ממסלולו לכיוונם, והתנגש בכוונה בחוזקה בכתפו של אחד התובעים. הלה פנה לנתבע ושאל 'מה קורה', ובתגובה דחף אותו הנתבע בחוזקה בעודו צועק ומתלהם. קטטה התפתחה ביניהם, במהלכה היכה הנתבע במכות אגרוף ובעט בתובע.

צעירים ערבים נוספים נקהלו במקום, חלקם הצטרף לקטטה וחלקם ניסה להפסיקה. כאשר הוציא אחד התובעים מכשיר טלפון על מנת להתקשר למשטרה, ברח הנתבע מהמקום תוך שהוא מחליף את חולצתו כדי להכשיל את השוטרים ולהקשות על זיהויו ותפיסתו בעזרת צעיר אחר", לשון כתב התביעה.

עו"ד בלייכר מסר: "אנו נמשיך לפעול בכל הכלים כדי למגר את האלימות האנטישמית - לאומנית בבירת ישראל. אנו מצפים שבית המשפט ישית על הפורע לשלם פיצוי עונשי בנוסף לפיצוי הנזקי. ראוי שתצא אמירה גם מבית המשפט של יצירת הרתעה נגד אותם מעשי איבה".