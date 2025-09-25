ההצפה בנהריה שחר אברהם

הגשמים הראשונים לשנת תשפ"ו שירדו ביממה האחרונה שברו את שיא הגשם בחודש ספטמבר שנקבע לפני 93 שנים.

עד כה עמד השיא על 95.7 מ"מ (12 בספטמבר 1932). באירוע הנוכחי כבר ירדו מעל 100 מ"מ בפחות מ-24 שעות באזור נהריה, כאשר כמעט 100 מ"מ מהם נרשמו בשעה וחצי בלבד - הכמות המצטברת הגדולה ביותר שנמדדה עד כה לאירוע ספטמבר.

הנתונים שנרשמו חריגים בכל קנה מידה. בנהריה בתוך שעה ירדו 86 מ"מ, בשבי ציון 74 מ"מ, בעכו 52 מ"מ, בכפר חסידים 25 מ"מ. בשבי ציון נמדדו 30 מ"מ בתוך חצי שעה ו-54 מ"מ מאתמול.

הגשם העז בנהריה גרם להצפות רבות שמטופלות על ידי הרשות המקומית.

הגשמים צפויים להיפסק לקראת שעות הערב. מחר (שישי) צפויה התחממות ובשבת תחול הכבדה בעומס החום.