אחרי רצח ראש ממשלת ישראל יצחק רבין מדינת ישראל עברה טלטלה ושירות הביטחון הכללי שכשל באירוע, הן בפן המודיעיני שאמור היה לייצר את ההתראות והן בפן המבצעי שאמור היה למנוע מהמפגע לממש את זממו, רצח ראש ממשלה במדינת ישראל, הביאו למינוי חיצוני של אלוף משורות צה"ל עם רקע בטחוני מבצעי מרשים, אך ללא היכרות מעמיקה של שירות הביטחון הכללי, ארגון חשאי ממלכתי, שתכליתו שמירה על ביטחון המדינה, סיכול טרור, חתרנות וריגול, עמי איילון מונה לתפקיד ראש השב"כ.

איש לא ערער על המינוי ומי שחלק על כך עשה זאת בחדרי חדרים בעיקר מטעמי קידום אישי, איש לא דיבר על מוצאו, השקפותיו הפוליטיות, בית הגידול בו צמח, כמה ילדים יש לו ושאלות נוספות שאינן קשורות לניהול מבצעי ראוי של אחד הארגונים היותר חשובים לקיומה של המדינה.

מדינת ישראל של אחרי השבר הייתה זקוקה לחילוץ, שינוי ומנהיגות ראויה ולכל בר דעת היה ברור שאלוף עטור ניסיון מבצעי יוכל ללמוד את רזי המקצוע במהירות יחסית, יפעל באופן ממלכתי ויידע להנהיג את הארגון לצמיחה ושיקום.

גם לאחר שהאלוף עמי איילון פרש משירותו הביטחוני ועמדותיו המדיניות יצאו לאור באופן שחלקים רחבים מעם ישראל ראו בהן עמדות שמאל קיצוניות ומנותקות, איש לא שאל איך מינו אדם כזה לתפקיד ראש השב"כ.

כעת מועמד לתפקיד ראש השב"כ, אדם שפרץ כמעט כל תקרת זכוכית במדינה ועדיין קבוצות שהן בעלות עמדות השפעה ואג'נדה פוליטית ברורה, מחליטות לסכל את המינוי בקמפיין מתוזמן וממומן שניתן להגדירו כקמפיין של צביעות וגזענות.

בן הפריפריה, שנולד למשפחה ברוכת ילדים, התגייס למובחרת שביחידות צה"ל, הגיע לדרגת אלוף, הקים משפחה ציונית ולוקח חלק פעיל בהתיישבות היהודית ברמת הגולן - בנסיבות אחרות היו מעלים אותו על נס, אבל במקרה של זיני יש שלושה פרמטרים שמלחיצים את עדר הצבועים : זיני חובש כיפה -יהודי מאמין, אב לאחד עשר ילדים והוא הביע עמדה מבצעית שונה מהדרך שהם מאמינים בה לגבי הלחימה בעזה.

זיני יצליח בתפקידו כראש השב"כ וכל הניסיונות לסכל אותו מטעמים פסולים ייכשלו, העובדה שגם בתהליך הנורא שהוא ומשפחתו עוברים בימים אלה, הוא שומר על ממלכתיות ואינו מגיב, אומרת הכל על האיש הראוי.

לעיתים נראה שמגזרים שונים בחברה הישראלית מבולבלים, האויב המרכזי של עם ישראל הוא האיסלאם הקיצוני, השב"כ כשל שוב בשבעה באוקטובר 2023, מודיעינית, קונספטואלית ומבצעית ונדרש כאן שינוי שיזעזע את אמות הסיפים, מינוי של אלוף רב זכויות, הוא מינוי ראוי לארגון שזקוק לדרך חדשה.

בהצלחה זיני - אתה ראוי.