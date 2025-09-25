משרד ראש הממשלה כינס ערב החג (יום שני) ועדת מכרזים טלפונית בהולה כדי לאשר התקשרות חדשה עם מסבירנית באנגלית, שוש בודרוזיאן, לשם צירופה לטיסת ראש הממשלה לעצרת הכללית באו"ם, כך דווח בחדשות 12.

עלות ההתקשרות עומדת על 17 אלף שקלים בחודש וראש הממשלה בנימין נתניהו קיים ראיון אישי עם המועמדת.

בפרוטוקול ועדת המכרזים של משרד ראש הממשלה נכתב כי בודרוזיאן היא "עיתונאית בעלת ניסיון בינלאומי רב, בין היתר כמגישה ברשת CBS". עוד צוין כי היא "דוברת אנגלית ברמת שפת אם", וכי היא "בעלת כישורים ייחודיים בכתיבה, בהצגה ובהעברת מסרים חדשותיים אל מול המצלמות".

הוועדה אישרה את ההתקשרות בפטור ממכרז, בנימוק של "יחסי אמון מיוחדים" והדחיפות שבמינויה לקראת היציאה לטיסה.

ממשרד ראש הממשלה נמסר: "במסגרת עבודתנו מול כלי תקשורת בינלאומיים, מינה דובר ראש הממשלה, זיו אגמון, את שוש בדרוסיאן למומחית תקשורת למדיה זרה. שוש בעלת ניסיון בתקשורת בינלאומית, כולל עבודה ברשת CBS. היא תצטרף לדיוויד מנסר בהעברת התדרוך היומי לתקשורת".