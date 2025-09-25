פעוט כבן שנה איבד היום (חמישי) את ההכרה לאחר שנדבק בחצבת בביתו בשכונת מאה שערים בירושלים.

צוותי איחוד הצלה שהגיעו למקום החלו לבצע פעולות החייאה ופינו את הפעוט לבית החולים הדסה הר הצופים במצב אנוש. בבית החולים נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

מדובר במקרה התמותה החמישי מאז התפרצות המחלה בישראל.

במהלך ראש השנה נפטרה תינוקת בת שנה שחלתה במחלת החצבת ואושפזה במצב אנוש במשך כחודשיים בבית החולים הדסה עין כרם.

התינוקת סבלה מקושי נשימתי משמעותי וחוברה למכונת אקמו במהלך שהותה בטיפול נמרץ לילדים. לפי דוברות בית החולים, מחלות משניות שנגרמו כתוצאה מהחצבת הובילו לקריסת מערכות גופה.

לפני שלושה ימים, נפטר תינוק בן שנה וארבעה חודשים מירושלים גם כן ממחלת החצבת. משרד הבריאות מסר כי התינוק לא קיבל חיסון למחלה.

ממשרד הבריאות נמסר: "זהו מקרה התמותה החמישי מחצבת מאז תחילת ההתפרצות - כולם מתחת לגיל שנתיים וחצי, שלושה מהם נפטרו השבוע. חצבת היא מחלה ויראלית מדבקת מאד, מסכנת חיים - עם הופעת תסמינים חשוב ליידע צוותים רפואיים כדי לאפשר טיפול במידה שמופיעים סיבוכים. חצבת היא מחלה בת מניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח".

בשבוע שעבר הודיע המשרד כי תינוקות בגילאי 6-11 חודשים יוכלו להתחסן בטיפות החלב ללא קביעת תור, בכפוף לקשר משפחתי או חברתי עם אזורים בהם קיימת התפרצות פעילה של חצבת או בעת ביקור מתוכנן באזורים אלו.

להערכת המשרד ביישובים בית שמש, בני ברק, חריש, ירושלים, מודיעין עילית ונוף הגליל נמשכת התפרצות פעילה של חצבת.