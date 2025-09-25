פעילות חטיבת עציוני בעזה צילום: דובר צה"ל

כוחות צוות הקרב החטיבתי של חטיבת עציוני פעלו בשבועות האחרונים במרחב רפיח, במסגרת מהלך התקפי מתמשך בדרום רצועת עזה.

במהלך הלחימה הכוחות חיסלו עשרות מחבלים ופגעו באופן ממוקד בתשתיות טרור. עם השלמת הפעילות ברפיח, עברו הכוחות להמשך פעולה במרחב חאן יונס. בפעימה זו הושמדו אמצעי תצפית ותשתיות טרור נוספות, וזוהו וחוסלו עשרות פעילי חמאס שפעלו באזור.

במהלך הפעילות במרחב חאן יונס התמקדו הכוחות באיתור מוקדי שליטה ובקרה של הארגון, בפגיעה ביכולות איסוף המודיעין של חמאס ובהריסת מנהרות המשמשות להעברת כוחות ואמצעי לחימה.

בצה"ל אומרים כי ההשמדה הסדרתית של התשתיות נועדה לצמצם את חופש הפעולה של חמאס ולהכביד על שיקומו המבצעי.

מפקד חטיבה 6, אל"ם ש': עושים הכל להחזיר את החטופים צילום: דובר צה"ל

מפקד החטיבה, אל"ם ש', ציין כי "החטיבה נמצאת בימים אלה בלחימה במרחב חאן יונס והגיעה לכאן לאחר לחימה בצפון בהגנה ובהתקפה. בחודשיים האחרונים החטיבה פועלת גם בגזרת רפיח וגם בגזרת חאן יונס, משמידה אויב ועושה הכל כדי להחזיר את החטופים".