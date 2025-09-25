רס"ן שחר נתנאל בוזגלו מובא למנוחות צילום: באדיבות המצלם

בבית העלמין במגדל העמק מובא למנוחות רס"ן שחר נתנאל בוזגלו ז"ל שנפל במהלך החג בקרב בצפון רצועת עזה. מאות בני אדם מלווים אותו בדרכו האחרונה.

הוא נפצע באורח אנוש מפגיעת טיל RPG בטנק שבו שהה במהלך פעילות מבצעית ומאוחר יותר נפטר מפצעיו בבית החולים.

עדי, רעייתו, ספדה לו מעל הקבר הפתוח ופתחה בקריאת ברכה שכתבה לשחר ז"ל לשנה החדשה והוא לא הספיק לקרוא. "אתחיל בברכה שכתבתי לשחר לראש השנה והוא לא הספיק לקרוא: אהוב שלי, עברו כמה ימים אבל הגעגועים כבר חזקים. מקווה שיש לכם מורל גבוה ואתם לא עייפים. מאחלת לך שנה טובה ומתוקה. תחל שנה וברכותיה. שהדברים החיובים מהשנה החולפת ימשיכו לספק אותנו גם בשנה הבאה. מאחלת לנו שאת השנה הבאה נחגוג קודם כל יחד מוקפים באנשים שאנשים אוהבים. תחזור אלינו במהירות בריא ושלם".

היא המשיכה בהספדה. "שחר שלי - הוא האיש הכי חכם בעולם. הוא יודע סטטיסטיקות וגם משניות ומעביר חברותות על הרמב"ם ומעולם לא היה בארומה. הוא לקח אותי לשם בדייט הראשון והתלהב לשתות שוקו עם מרשמלו. אתה היית הטעם של החיים שלי. למדנו להנות מהנאות החיים. בחודשים האחרונים עברנו לבת גלים. "שמונה שנים שיצרנו עולם. הפכנו להיות אחד. איך אני מתמצתת אותם? אין מילים שיתארו מה היית בשבילי. נגעת בכל כך הרבה אנשים. זה קורע לי את הלב שמשהו הצליח להפריד בינינו.

השארת לי מתנה גדולה , הכי גדולה של החיים. הצלחנו להיכנס להיריון והיום אני נושאת את הבן שלך. בחלום הגדול שלנו. לא יכולת לעזוב אותי בלי להשאיר לי משהו. הענקת לי את משמעות החיים בחייך ובמותך. עצוב לי שלא אספיק לראות אותך אבא ושהבן שלנו לא יתחנך על ברכייך. משימת חיי תהיה לגדל אותו לאורך".

אוסנת, אימו של שחר ז"ל, ספדה לו: "ילד שלי, תמיד ידעת להגיד את המילים המדוייקות, ברגישות שכולם יבינו. מעולם לא הפסקתי להגיד לך שאני גאה בך, ומתמוגגת מנחת כשאני רואה איזה בעל ואח אתה.

היתה לי משפחה גדולה ומאוחדת ואני הייתי שלמה. איזה מיוחד היית. איך נגעת בכולם. הלב שלי שבור. לקחו לי ממנו חלק ולעולם לא אהיה שלמה. המעגל המשפחתי חסר. אנחנו נקום משאול, ונשמור על עדי והילד שיגיע בדיוק כמו שהיית רוצה. אנחנו לא נפסיק לאהוב".