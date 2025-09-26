ארגון להב"ה (למניעת ההתבוללות בארץ הקודש) מפרסם היום סרטון חדש, בו מוצגת הדמייה באמצעות בינה מלאכותית של נערה יהודיה שהחלה בקשר עם ערבי מוסלמי כתוצאה מעבודה משותפת.

בסרטון נראית הנערה פונה לעזרת ארגון להב"ה ומבקשת חילוץ מהכפר בהקדם, והיא מחולצת ממנו באישון ליל.

זה רק סרטון - אבל עבור בנות ישראל, זו מציאות כואבת מדי יום

לאחר ההדמייה המצמררת, הסרטון נחתם בדברים של יו"ר הארגון, בנצי גופשטיין: "נכון, זה היה סרטון בבינה מלאכותית, אבל המציאות לצערי עולה על כל דמיון. בכל יום יש לנו עוד ועוד מקרים כאלה, ואנחנו צריכים אתכם, שותפים איתנו במלאכת הקודש - להציל את הנשים והילדים האלה. תהיו שותפים, תקנו לכם עוד זכות לפני יום הדין".

בלהב"ה מציינים כי חשוב לתרום את כספי פדיון הכפרות, המסוגלים יותר במצוות פדיון שבויים.

בארגון להב"ה יתפללו על התורמים במערת המכפלה בערב יום כיפור.

היו שותפים בהצלת בנות ישראל