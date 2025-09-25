בפעילות סיכולית משולבת של שירות הביטחון הכללי ויאחב"ל להב 433 במשטרת ישראל, נעצר במהלך החודש, יעקב פרל, בן 49, אזרח בעל אזרחות ישראלית ואזרחות אמריקאית.

פרל שהתגורר בשנים האחרונות במרוקו, נעצר בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות שונות שעניינן קשר עם גורמים איראניים וביצוע משימות בהכוונתם.

החקירה העלתה כי במהלך שנת 2017, בזמן שהתגורר פרל במרוקו, יצר קשר טלפוני עם שגרירות איראן במרוקו וביקש מקלט עבורו ועבור בני משפחתו. לאחר שלא נענה, במהלך שנת 2023, ובעודו שוהה במרוקו, התחבר פרל לאתרי חדשות איראנים בטלגרם והחל לפרסם כתבים שונים כנגד ישראל והציונות.

בעקבות פרסום מאמר תמיכה שפרסם פרל במהלך חודש ינואר 2025, לאחר הלוויתו של חסן נסראללה, מזכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה, קיבל פניה מגורם איראני אשר הציע לו לשתף עימו פעולה, ופרל הסכים.

עוד העלתה החקירה, כי לאחר הסכמתו לשתף פעולה עם האיראנים וטרם הגעתו לארץ, ביצע פרל מספר ניסיונות לגייס גורמים בארץ ובחו"ל אשר יסייעו לאיראנים לאיסוף מודיעין בישראל. לאחר שניסיונות אלו לא צלחו, הסכים פרל להגיע בעצמו בהנחיית מפעיליו לישראל לטובת ביצוע המשימות הביטחוניות. לשם כך פעל לחידוש דרכונו הישראלי ובמהלך חודש יולי 2025 הגיע לישראל.

בסמוך להגעתו לישראל החל לבצע שלל משימות ביטחוניות בהנחיית גורמי המודיעין האיראניים, תוך שהעביר להם מידע אודות אישי ציבור ואזרחים ישראלים, בהם הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

עוד במסגרת הפעלתו, צילם תמונות וסרטונים של רחובות שונים ומקומות בישראל. בעבור פעילותו קיבל פרל כספים בתווך הקריפטוגרפי. כן התברר בחקירה כי פרל ביצע את המשימות תוך מודעות מלאה לכך שהוא פועל עבור גורמי מודיעין איראניים וכי יש בהן כדי לפגיעה בביטחון המדינה, הכל מתוך אמונה של פרל שיש לפעול כנגד מדינת ישראל והציונות. כתב אישום צפוי להיות מוגש כנגד פרל לבית המשפט המחוזי תל אביב בימים הקרובים.

במערכת הביטחון מציינים כי "מדובר בפרשה חמורה ביותר המהווה דוגמא נוספת למאמצים הכבירים של גורמי המודיעין האיראניים לגייס אזרחים ישראלים בארץ ובחו"ל לטובת קידום פעילויות איסוף מודיעין וטרור בישראל.

המעשים המיוחסים לפרל בכתב האישום הינם מעשים בעלי חומרה מיוחדת, כאשר בזמן שמדינת ישראל מצויה במלחמה במספר גזרות, אזרח ישראלי פועל בעבור האויב מחו"ל ובהמשך לכך מתוך ישראל - הכל בשל מניע אידיאולוגי והתנגדותו לציונות".