ערב יום הכיפורים מתקרב, ובאגודת אפרת יוצאים בקריאה לציבור הרחב לקחת חלק במבצע פדיון כפרות שמטרתו כפולה: הצלת חיי תינוקות ומתן כוח לנשים במצוקה לבחור בחיים - עבור עצמן ועבור ילדיהן.

"רציתי לוותר - והיום אני אמא מאושרת"

שרית, תושבת ירושלים, משתפת בסיפור אישי: "נשארתי ממש לבד, בעלי לחץ שנעשה הפלה בגלל מצבנו הכלכלי. בלי תמיכה ובלי אמצעים. חשבתי שאין לי ברירה אלא להפסיק את ההיריון. פניתי לאפרת ושם נתנו לי אפשרות אמיתית לבחור. הם סיפקו לי מיטה, עגלה, ולמעשה את כל מה שהייתי צריכה לתינוק. תמיכה רגשית וכלים להאמין שאני מסוגלת. היום הבן שלי בן שנתיים, ובזכות אפרת התחלתי לצאת לעבודה והחיים שלי מלאים באור. אפרת נתנה לי את הכח לבחור במה שרציתי - לבחור בחיים".

בתרומה אחת אתם משנים מסלול של חיים שלמים

לא רק הצלת חיים - ליווי וצמיחה

באגודת אפרת מדגישים כי הסיוע אינו מסתיים בלידה עצמה. נשים הזוכות לליווי מהעמותה מקבלות סל תמיכה חודשי הכולל חיתולים, מזון, בגדים לתינוק, ואף ליווי אישי במימוש זכויות.

בנוסף, במסגרת פרויקט "אמהות בצמיחה", נשים מקבלות כלים מקצועיים להשתלבות בשוק העבודה, ליווי תעסוקתי והכשרה לצמיחה אישית וכלכלית. "המטרה שלנו היא לא רק להציל חיים - אלא גם לאפשר לאישה לפתוח דף חדש בביטחון כלכלי ובכבוד", מדגישים באפרת.

הנתונים שמספרים הכול

במהלך כמעט חמישה עשורים, סייעה אגודת אפרת להצלתם של למעלה מ־89,000 ילדים. "מאחורי כל מספר עומדת אישה שקיבלה את האפשרות לבחור אחרת, לבחור בחיים - ותינוק שזכה להיוולד", נמסר מהעמותה.

פדיון כפרות - בחירה של חיים

לקראת הימים הנוראים, כשעם ישראל מתפלל להיכתב בספר החיים, באפרת מזמינים את הציבור להשתתף במעשה הצלת חיים בפועל - דרך תרומת פדיון כפרות שתסייע לנשים לבחור בחיים.

"בערב יום הכיפורים, כולנו מחפשים זכויות", נמסר מהעמותה, "אין זכות גדולה יותר מלתת לאישה לבחור בחיים - ולהציל ילד ומשפחה. הצטרפו אלינו, וכל תרומה שלכם תהפוך לחיים חדשים".

מוזמנים לתרום ולקחת חלק בסיפור של חיים, תקווה וצמיחה