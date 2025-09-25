ראש ממשלת איטליה ג'ורג'יה מלוני הודיעה הלילה (חמישי) מעל דוכן העצרת הכללית כי רומא תתמוך בחלק מהסנקציות שמקדמת הנציבות האירופית נגד ישראל - צעד המסמן תפנית במדיניות החוץ של איטליה.

תמיכת איטליה עשויה להעניק רוב למהלך בריסל, הכולל יוזמה להטלת מכסים על כשליש מהסחורות המיוצאות מישראל לאיחוד.

בדבריה ביקרה מלוני בחריפות את התנהלות ישראל במלחמה בעזה. לאחר שגינתה את טבח חמאס ב־7 באוקטובר, טענה כי ישראל "חריגה מגבולות עקרון המידתיות" וכי פעולותיה הובילו ל"הפרה של נורמות הומניטריות וגרימת טבח בקרב אזרחים". בהמשך אמרה: "בחירה זו, שאיטליה כינתה שוב ושוב כבלתי מקובלת, ותוביל להצבעתנו בעד חלק מהסנקציות שהוצעו על ידי הנציבות האירופית נגד ישראל".

מלוני פנתה לישראל בקריאה לשינוי כיוון: "לצאת ממלכודת המלחמה הזו: עליה לעשות זאת למען ההיסטוריה של העם היהודי, למען הדמוקרטיה שלו, למען התמימים, למען הערכים האוניברסליים של העולם החופשי שהיא חלק ממנו".

לדבריה, פתרון יגיע רק באמצעות צעדים מעשיים ולא בסיסמאות: "כדי לסיים מלחמה, יש צורך בפתרונות קונקרטיים, כי שלום לא נבנה רק באמצעות פניות, או באמצעות הצהרות אידיאולוגיות המתקבלות על ידי אלה שאינם רוצים שלום".

בממד המדיני הרחב הבהירה מלוני כי בעיני ממשלתה "לישראל אין זכות למנוע את הקמתה של מדינה פלסטינית מחר, וגם לא לבנות התנחלויות חדשותכדי למנוע זאת. זו הסיבה שחתמנו על הצהרת ניו יורק על פתרון שתי המדינות". עם זאת הבהירה כי להכרה במדינה פלסטינית שני תנאי סף: שחרור כל בני הערובה והדרת חמאס מתפקידי הממשלה.