על המניע שמאחורי ההחלטה הקנדית להכיר במדינה פלשתינית שוחחנו עם סא"ל במיל' יהונתן דחוח הלוי, כיום חוקר מדיניות ואנטישמיות קנדית, המספר על המגמה הדרמטית שעוברת על קנדה בשנתיים האחרונות.

בתקופה זו, מספר דחוח הלוי, "יש תנועה אנטי ישראלית חזקה מאוד שבאה לידי ביטוי בשנתיים האחרונות בתמיכה בפלשתינים, כולל בחמאס. זה בא לידי ביטוי בהפגנות שבועיות המוניות ברחבי קנדה ולא רק בטורונטו, ובגילויי הזדהות עם חמאס, ביחיא סינוואר ובמוחמד דף".

"הקהילות התומכות בפלשתינים הם כמובן הקהילה המוסלמית שמונעת על ידי ארגונים פרו פלשתינים. אחד הקולניים והאפקטיביים שבהם הוא הלובי המוסלמי בקנדה שמחובר למפלגת השלטון הליבראלית ויש לו השפעה רבה על עיצוב המדיניות והוא מוביל צעדים אנטי ישראלים ופרו פלשתיניים חשובים ומרחיקי לכת בהקשר הישראלי".

לשאלתנו איך קורה שאחרי שנראו מראות הטבח המזוויעים עדיין זוכה חמאס לתמיכה שכזו, משיב דחוח הלוי ומבהיר כי "הגישה הפרו פלשתינית רואה את אירועי השבעה באוקטובר ככאלה שלא קרו בחלל ריק, אלא תגובה לעוול מתמשך לאורך עשרות שנים ולמעשה ישראל היא האחראית למתקפת השבעה באוקטובר. זו התפיסה גם בקרב ארגונים יהודים פרו פלשתינים", מדגיש דחוח הלוי. לדבריו "תפיסתם היא שאין צידוק לקיומה של ישראל שהוקמה לראייתם בחטא ואין לה זכות קיום. הפתרון היחיד הוא העברת הבעלות על הארץ כולה לידי הפלשתינים ולכן זו הססמא, לשחרר את פלשתין מהים ועד הנהר".

דחוח הלוי מדגיש כי בראיית הגורמים הנאבקים בישראל "קיומה של מדינה יהודית מנוגדת בעיניהם לצדק. בראייתם מדובר באדמה פלשתינית שנכבשה בידי היהודים תוך הפרת החוק הבינלאומי ואת האדמה הזו צריך להחזיר לילידים, שהם הפלשתינים".

לדבריו אלה מוסיף דחוח הלוי ומספר על יוזמות נוספות וחריפות לא פחות שמקודמות בקנדה. אחת מהן היא יוזמה המתגבשת לכדי הצעת חוק שמבקשת לאסור על הבעת עמדות המנוגדות לזכויות הפלשתינים. המשמעות היא שאם יבוא מישהו ויטען שליהודים יש זכות היסטורית בשטחי ארץ ישראל הדבר עלול להיתפס כגזענות וכמנוגד לחוק. "אותם גורמים שמקדמים זאת משקיעים בזה מאמץ רב. הם מנסים להכניס את זה לשפה הרשמית ובראייתם הישראלים חוטאים באיסלאמופוביה ובאנטי פלשתיניות. הנקודה החשובה היא המחיקה של ההיסטוריה היהודית והקשר הדתי לארץ ישראל. הם שוללים זאת לחלוטין".

להערכתו של דחוח הלוי להצהרה הקנדית בדבר הכרה במדינה פלשתינית עשויות להיות השלכות משפטיות מעשיות שכן ארגונים פרו פלשתיניים יבקשו לתרגם את ההצהרה למהלך משפטי נגד תושבי יהודה ושומרון ושכונות ירושלמיות שמעבר לקו הירוק כדוגמת פסגת זאב, גילה ועוד. "זו רק התחלת הדרך", הוא מעריך.

עוד הוא מספר על עצומה שנחתמה על ידי חברת פרלמנט מטורונטו המשמשת פה לגורמים האנטי ישראליים. עצומה זו קוראת לממשלת קנדה לנקוט בסנקציות נגד ישראל, אך מעבר לביטויים כו ג'נוסייד היא כוללת בקריאתה סנקציות גם נגד גורמים קנדים שמזוהים עם ישראל, כלומר, שאם יבחר תושב קנדה לתרום סכום כסף לישובים הוא עלול למצוא את עצמו תחת איום משפטי.

דחוח הלוי מדגיש כי הקנדים אינם רואים בתמורות המתרחשות בארצם כניעה למהגרים הרבים שגודשים את המדינה, מאחר וראייתם את תופעת המהגרים שונה בתכלית מזו שבאירופה ובמקומות אחרים בעולם. "הגישה הקנדית שונה מהישראלית. זו גישה שמקדמת רב תרבותיות, וההגירה לא נתפסת עבורם כאיום אלא כהעשרה כלכלית ותרבותית של קנדה. לכן אמירה נגד הגירה נתפסת כגזענות".

עוד מספר דחוח הלוי על פניית הארגונים הפרו פלשתיניים לחברי פרלמנט על מנת לברר את עמדתם בסוגיה הפלשתינית תוך שהם מבהירים כי מועמד שלא יצהיר תמיכה בפלשתינים ובזכויותיהם לא יזכה בתמיכתם ובקריאה שלהם למצביעים להצביע עבורו. "הם משתמשים בדמוקרטיה וזה לגיטימי בעיניהם. כך הם משפיעים על מדיניות הממשלה".