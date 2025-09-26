מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, השיב היום (חמישי) לפנייתו של תושב השומרון הצפוי להינשא בשבוע הבא, לאחר שלפני כחודש הטיל עליו מגבלות מנהליות.

בין היתר נדרש החתן לשהות במעצר בית לילי, להתייצב מדי יום בתחנת משטרה והוא הורחק מיהודה ושומרון למשך כחצי שנה.

מיד לאחר קבלת הצו פנה החתן באמצעות עו"ד עדי קידר מארגון חוננו וביקש להקל את המגבלות כדי לאפשר לו ולארוסתו לחגוג את חתונתם באופן ראוי.

בתשובתו אישר האלוף לחתן לשהות מחוץ לביתו בליל החתונה ואף לפגוש את אחי הכלה, עמו נאסר עליו ליצור קשר.

עם זאת, הוא סירב לאפשר לזוג לערוך סעודות שבע ברכות ביהודה ושומרון, והתיר זאת רק בבית החתן בצפון הארץ - שם הוא מתגורר מאז הורחק מיהודה ושומרון.

בנוסף נדרש החתן להתייצב פעמיים בתחנת המשטרה במהלך ימי שבע הברכות ונאסר עליו ליצור קשר עם רבים מאורחי החתונה.

עו"ד עדי קידר מסר, "מדובר ברדיפה אכזרית כלפי אדם חף מפשע המסתתרת מאחורי 'חוות דעת' על 'מסוכנות'. איזו סכנה נשקפת מאדם נורמטיבי המבקש להקים את ביתו כאחד האדם? שב"כ באמצעות האלוף ממשיכים במסע הרדיפה שלהם נגד ציבור המתיישבים ללא כל מעצורים. נמשיך להיאבק על מנת לאפשר למתיישב לחגוג את חתונתו ללא מגבלות".