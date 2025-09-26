בסקר חדשות 12 שפורסם הערב (חמישי) הליכוד נותרת המפלגה הגדולה בכנסת עם 24 מנדטים.

המפלגה השנייה בגודלה היא "בנט 2026", מפלגתו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שמקבלת 19 מנדטים - ירידה של שני מנדטים לעומת השבוע שעבר.

ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן והדמוקרטים בראשות יאיר גולן מקבלות שתיהן 11 מנדטים. מפלגת 'ישר' של הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט יורדת ל-8 מנדטים - ירידה נוספת מהשיא של 12 שנרשם עבורה בסקרים הקודמים.

ש"ס בראשות אריה דרעי שומרת על 9 מנדטים, יש עתיד בראשות יאיר לפיד יורדת ל-8, ויהדות התורה בראשות יצחק גולדקנופף עם 7 מנדטים. חד"ש-תע"ל ורע"ם בראשות מנסור עבאס מקבלות 5 מנדטים כל אחת, ועוצמה יהודית אף היא עם 5. הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים.

מפלגת מילואימניקים בראשות יועז הנדל, שעל הקמתה הוכרז לאחרונה, מקבלת גם כן 4 מנדטים ונמצאת על גבול אחוז החסימה. מתחת לאחוז החסימה נותרות בל"ד בראשות סמי אבו שחאדה וכחול לבן בראשות בני גנץ.

בחלוקת הגושים: גוש נתניהו עומד על 49 מנדטים, המפלגות הערביות מקבלות 10 מנדטים, וגוש מתנגדי נתניהו זוכה ל-57 מנדטים בלעדיהן. עם הצטרפות "המילואימניקים" יגיע הגוש ל-61 מנדטים.