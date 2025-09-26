כתב אישום הוגש הלילה (שישי) נגד ראש ה-FBI לשעבר, ג'יימס קומי. על פי הודעת משרד המשפטים האמריקני, חבר מושבעים פדרלי אישר להעמיד את קומי לדין בעבירות של שיבוש חקירה ומתן עדות שקר. סעיף אישום נוסף נדחה, אך תוכנו טרם פורסם.

לפי נוסח כתב האישום, הדברים נוגעים לעדות שמסר קומי תחת שבועה בפני הסנאט, בנוגע לחקירת המעורבות הרוסית בבחירות לנשיאות בשנת 2016. בעדותו טען כי "לא נתן רשות או אישור לאף אדם לשמש מקור אנונימי מול עיתונאי בנוגע לחקירה". אולם, התביעה טוענת כי בידיה ראיות לכך שבפועל ניתנה רשות כזו - או שלכל הפחות, קומי ידע על כך - ומשום כך מדובר בעדות שקר.

ההליך הפלילי הנוכחי משתלב במאבקו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, נגד בכירים לשעבר שהיו מעורבים בחקירות שנוהלו נגדו במהלך כהונתו הראשונה. מאז חזר לבית הלבן, הנחה טראמפ את התובעת הכללית פאם בונדי לקדם הליכים משפטיים נגד בעלי תפקידים באכיפת החוק שהובילו את חקירותיו.

לאחר פרסום כתב האישום, כתב טראמפ ברשת החברתית Truth: "צדק באמריקה", והתובעת הכללית בונדי כתבה ברשת החברתית X: "אף אחד אינו מעל החוק".

קומי עצמו פרסם הלילה סרטון באינסטגרם, ובו הכחיש את האישומים. "אני חף מפשע, אז בואו נקיים משפט ונשמור על האמונה", אמר. עוד ציין כי לבו "שבור" עבור משרד המשפטים, אך הדגיש את אמונו במערכת המשפט הפדרלית.