המשלחת הפלסטינית לאו"ם הפיצה מכתב רשמי למשלחות בניו יורק ובו קריאה להצטרף לחרם יציאה מתואם במהלך נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, היום (שישי) בשעה 16:00 אחר הצהריים שעון ישראל בעצרת הכללית של האו"ם. כך דווח ב"וואלה".

על פי הדיווח, במכתב התבקשו המשלחות "להביא כמה שיותר אנשי צוות לאולם העצרת הכללית וליציע האורחים עד השעה 8:30".

לפי המכתב, ברגע שנשיאת העצרת תכריז על עליית נתניהו לדוכן, על המשלחות לצאת יחד מהאולם. הפלסטינים מסרו כי מהלך זה נועד "לשלוח מסר ברור לנתניהו ולממשלתו שאיש אינו מוכן להיות שותף לרצח העם, לפשעי המלחמה ולכיבוש הבלתי חוקי".

שגריר ישראל באו"ם דני דנון הגיב: "אחרי שבוע שכלל מבול של שקרים והסתה נגד ישראל, הנציגים הפלסטינים מתכננים עוד הצגה באו"ם ויציאה מתוזמנת של נציגים ממספר מדינות עם תחילת נאומו של ראש הממשלה. היום הם פנו לאותן מדינות וביקשו למלא את המקומות שלהן בנציגים זוטרים, רק כדי שיראה במצלמות שנציגים רבים עוזבים את האולם. הם כבר פיתחו מיומנות בהפקת הצגות זולות ועלובות.

לא יעזור להם, קולה של ישראל יישמע באופן ברור וחזק באו"ם. לא נשתוק ולא ניתן לתומכי טרור להסתיר את האמת", דברי דנון.